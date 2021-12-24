羽球／坐在地上也能回擊 李洋神反應世錦賽高超美技被讚爆

黃金男雙王齊麟／李洋，雖世錦賽止步8強吞敗，但也創下兩人合拍以來世錦賽最佳成績。其中李洋在一場對大馬組合的比賽中接連的花式回球美技，讓外國球評頻頻驚呼:「我真的不敢相信！」。

在影片中看到，當對手發過網時，李洋判先斷球球可能不會進入接發球區，等到最後一刻發現誤判，眼看球就要在眼前落地，他立馬靠著神反應，將球從跨下擊出，反回敬對方一記壓線球，殺得對方措手不及，BWF球評也忍不住驚呼不可思議。

接著在第二局落後時，先是揮空一次重心不穩跌坐在地，但靠著敏捷的反應能力，就算在坐在地上還是能二度將球擊回，高難度的接球美技，也被轉播畫面不斷回放。

麟洋配組合今夏在東奧一路過關斬將，為台灣拿下男雙首面金牌，寫下歷史性一刻，之後又馬不停蹄出征多項國際賽事。雖然年末戰績不如預期，位站上頒獎台，世錦賽也在8強止步，但不輕易認輸的他們，先前也表示將調整腳步重新出發，持續以挑戰者的姿態努力。

該影片下方留言區就有網友表示，「麟洋配」在東奧奪金後已成各國頭號目標，被研究透徹也是很正常的事，尤其「中、馬、印的球迷參與度還滿高的。常常可以看到球迷自主紀錄，比賽每一球的落點，量化分析選手是喜歡網前纏鬥啦，或是反手防禦比較弱，之類的。」更指出「知道怎麼失分的是一個境界。知道怎麼逆轉勝，又是另一個境界」，台灣看得懂門道的球迷不多，麟洋配與教練團真的很不容易了，還是需要大家多給鼓勵！