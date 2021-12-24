焦點人物／挑戰自我，成就更好的我們—小8張允曦

看過知名網路輕喜劇 ——「空姐忙什麼」的人應該都對「資深空姐」不陌生。從《全民最大黨》中模仿小 S 走紅而出道；曾擔任過主持人、也出演許多知名電視劇，在多部戲劇中都可看到她的身影和精湛演技，她是小 8 張允曦！

因為對於拍戲的熱愛，一頭栽進其中，但同時也忍受著無比巨大的壓力；去年 4 月的起心動念和 7 月的身體力行，讓小 8 的人生有所改變，開始接觸戶外運動，讓她獲得很多，其中還有三姐妹之間的感情。

壓力釋放，原來天空這麼藍

「拍戲期間，每天都是 10 小時以上的無止盡拍攝，那次的拍戲讓我壓力很大，覺得很痛苦。有次無意間滑 IG 時看到一個龍舟國手朋友在碧潭滑龍舟的的照片，我就問他能不能一起去試試。」看著碧潭風光明媚和那槳規律的律動，讓小 8 心中也無比的沸騰；在聽到朋友爽快答應後，這想去碧潭滑龍舟的種子便在心中埋下。

4 月的一句尋問，大家都以為只是隨口說說，沒想到 7 月一殺青，小 8 已站在碧潭岸邊等著大家的到來，「我當時只是想看看滑龍舟是不是像我看到的一樣累人，記得第一次練習完，我整整痛了 4 天！」小 8 笑著說。經歷了這次的龍舟初體驗，除了疲憊痠痛，小 8 的身心也有所體悟，「身處在碧潭，這裡的綠色山水和晨間風光令人著迷，每當我覺得快要喘不過氣的時候，只要一抬頭，就會發現這世界是美好的！」也因為這次的體驗和心境的轉變，小 8 開始喜歡上這項運動，也發現了大自然和戶外運動的美好。

愛上龍舟的小 8 不但加入龍舟隊，還一起參加了龍舟比賽。（圖片來源：YunXi_Official 張允曦 小8）

登山經歷四季變化，發現最真實的彼此

因為大家都有各自的家庭，也都在各自喜愛的運動中接觸大自然；「二姐喜歡跑山，殺青時我找她一起去了合歡山，這是我的首座百岳，也是我送給自己的生日禮物。」；當時對百岳不了解的小 8 ，在過程中聽了山友的分享後，心裡想著：「阿姨 40 歲完百、60 歲第二次完百，現在還在持續著，他都可以了我為什麼不行？」下山之後，便和姊姊組成百岳姐妹，開始百岳人生。

山上天氣陰晴不定，某次桃山單攻，一次經歷了四季變化，在生命受到威脅時大家總會展現出最真實的一面，「在這過程中二姐最讓我 surprise 的是她自己也很辛苦但還是一直鼓勵我；這段經歷讓我覺得是生命中很不一樣的看見，如果沒有她，我覺得我也下不了山。」頻率很一致的兩人也在這次難忘的行程中發現兩人的共同興趣，是個難得的收穫。

相約一趟不容易，除了百岳，三姐妹也會一起相約去台北郊山，在某次茶壺山回程的路上，三姐妹迎來史無前例的爭吵與世紀大和解，「那天是 National Sibling Day（4/10 國際兄弟姐妹日），我們經歷了一個很奇怪也很奇妙的過程，心情有很大的修復。」在這段回家的路途中，透過溝通讓從小一起長大的三姐妹更加了解彼此。

生命中的巨變，讓彼此共同為一件事努力－ 2022 Iron Girl Taiwan 三鐵接力賽

父親的離世對整個家來說是個巨變，和家人感情濃厚的三姐妹也在這陣子經歷了人生共同的低潮，在活動主持人的支持與鼓勵下，三姐妹決定一起參加 2022 Iron Girl Taiwan 三鐵接力賽，「我和她們是很好的朋友，她們是我看過最有個性又很自主的三姐妹，Iron Girl 是一個鼓勵女性展現不同樣貌、挑戰自己的比賽，希望她們藉由這個比賽，一起投入一件新的事情，也能夠帶著爸爸一起進終點。 」主持人說。

說到這次三姐妹一起參加 2022 Iron Girl Taiwan ，起初是主持人的提議，在經過三姐妹的討論後，她們決定要一起完成一件事情，甚至要把它做得更不一樣！怎麼帶著爸爸，和他一起進終點呢？「我們可能會帶手錶、帽子、護腕、腳踏車，但都還不確定，也可能是最後進終點拍照時做一個象徵。」小 8 説。

「因為妹妹溺過水，所以游泳我來！」討論的過程中，大姐帶著堅定的眼神說。在接力賽中，棒次的分配也是很燒腦的一環，三姐妹依序負責游泳、腳踏車、跑步，雖然都不是自己的強項，但棒次的選擇也都是為他人著想而做出的決定。

對於這次的三鐵初體驗，除了齊心為同個目標努力，她們也相當期待比賽的到來。「其實我蠻期待的，這會是一個有趣的旅程，除了期待我們之間關係的修復，也相信我們會有所成長。」小 8 認真的説。「我們沒有共同完成過一件事，除了順利完賽，也期待透過這個共同的目標，調適、修復我們之間的關係，這也許這會是一個轉機。」二姐接著說。

工作忙碌且有各自家庭的三人，要湊在一起很不容易，更別說一起花時間完成一件事，相信這次的經歷可以帶給她們些什麼，也讓這過程和結果在生命中不斷發酵，讓她們在面對父親、面對彼此的事情上有所改變。

在經歷低潮後，三姐妹決定一起為共同目標努力，挑戰自我。（攝影：Hannah）

有目標的運動會比較有動力，不一樣的跑步經驗

除了心靈和關係的成長，還有對自己不擅長甚至不喜愛的事物接受挑戰！「我雖然負責跑步，但我個人超級無敵討厭跑步，當主持人跟我說比賽不能戴耳機的時候，我心裡想：完了！」小 8 哀怨的說。始終無法愛上跑步的小 8，為了讓自己愛上跑步也讓自己接受挑戰，曾經持續半年不論天氣、身體狀況甚至身處異國他鄉，都風雨無阻的堅持跑步半小時，「但還是無法喜歡上！」最終小 8 果斷地下了這結論。

小 8 勇於承認自己喜愛和不喜歡的事物，面對這次的跑步項目，既使並非自己所愛的運動，也是勇於接受挑戰。為了找到跑步的樂趣，小 8 找了許多方法，在國父紀念館擔任視障者陪跑員是她覺得最有趣也相當有意義的體驗，「他們真的是太搞笑了，常會跟我開一些他們自己的玩笑！他們在經歷這些大家所認定的悲劇後，還可以過著豁達的人生，還想要參加馬拉松！每次陪著他們跑完這短短的 5 公里，總讓我覺得根本沒有什麼想不開的事情，如果他們都做得到了，那為什麼我會做不到呢？」想做就去做吧！這堅毅的信念讓小 8 一直散發著光。

姊妹齊心，其利斷金－讓三鐵展現最美的自己！

採訪當天，是她們在報名後第一次坐下來好好討論這件事，對於平時有運動習慣的三姐妹來說，三個月的準備時間綽綽有餘，希望在明年 3 月的 2022 Iron Girl Taiwan 賽場上，能夠看到她們手牽著手和爸爸一起美麗、自信的進終點！有些事情只能自己參與了才有辦法體會到，相信這次的三鐵初體驗，小 8 和姊姊們不僅能順利完賽，還可以得到一些啟發。也許大自然和戶外運動就是這麼神奇，它總能帶給你比你想像中的還多！

姊妹齊心，其利斷金！預祝小 8 和姊姊們順利完賽！（攝影：Hannah）