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花式滑冰／羽生結弦傷後復出 首度表態要進軍北京冬奧

中央社 / 東京23日綜合外電報導
羽生結弦。 路透
羽生結弦。 路透

冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦今天現身日本花滑錦標賽練習，他受訪時表示，要挑戰至今還無人能完成的4周半跳（4A），以及首度表態要進軍北京冬奧

羽生因右腳傷勢11月起缺席本季的花式滑冰大獎賽（Grand Prix），本次參加決定北京冬季奧運出賽資格的日本花滑錦標賽，是他本季首戰。

日本放送協會（NHK）報導，羽生明天將出賽日本錦標賽男子單人短曲項目，今天下午現身賽場進行練習，在35分鐘的練習時間中，最後10分鐘都在挑戰4周半跳。

羽生在練習後召開記者會，他說明右腳傷勢時說，他當時因為花式冰刀鞋被冰卡住，他以為自己能夠拔出來卻沒成功，結果聽到「啪嘰」一聲，因為沒有好好保養冰刀鞋而造成扭傷。

對於今天練習4周半跳的狀況，羽生表示，他認為今天最重要的是做出自己的軸心，今天把該做的都做了，雖然還沒有達到以100%速度旋轉的狀態，總之他盡力嘗試做出自己的軸心；練習中還沒有很漂亮的成功4周半跳。

羽生談到北京冬奧時表示，「如果在這裡（日本錦標賽）達成4周半跳，我可能就會滿足了，但我沒有放棄在這裡做所能做的事。我想今天也是累積了今天能做到的、以及應該做的事，不放棄希望，想盡力做到做好。這些努力的延長線上可能讓我前進到北京（冬奧），所以我下定決心來到這裡」。

媒體追問，這是否代表是以參加北京冬奧為目標，羽生回答「是的」。

報導指出，這是羽生首度公開表態有意挑戰北京冬奧。

冬奧 花式滑冰 羽生結弦

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