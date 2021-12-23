高球／台哥大公開賽三人並列領先 徐薇淩一桿之差緊追

TLPGA台巡賽年終壓軸大賽台灣大哥大女子公開賽，今天完成第二輪後形成大混戰，陳之敏、李欣與陳子涵三人同以低於標準桿兩桿的142桿並列第一，而台哥大贊助選手「台灣一姊」徐薇淩與台巡賽準賞金后吳佳晏等人，則是以一桿之差緊追在後，讓明天的最終輪賽事將形成激烈競爭。

今天第二輪比賽林口東華球場雨勢雖然停歇，但戰局卻瞬息萬變，第一輪領先的劉芃姍開賽後頻出狀況，隨即退出領先榜首，反觀本周抱手傷參賽的陳之敏完成第一輪後雖然立即接受針灸治療，但狀況未見好轉，今天雖然吞了三顆止痛藥，最終繳出平標準桿成績，與李欣與陳子涵並列領先。

生涯第一次以領先之姿打進第三輪決賽的陳之敏透露，手痛反而讓她不會想太多，只想好好處理並撐過眼下的每一桿，「今天晚上回去後會熱敷，明天決賽將盡力而為。」

李欣今天的成績卡則是相當多采多姿，雖然射下5隻小鳥，一度單獨領先，但也吞下3柏忌，最後以70桿作收，她賽後表示，今天長推桿相當順手，不像第一輪長推桿都距離不夠，「上一場比賽的果嶺還是比較快，反觀在東華推桿還是要多加一點力道。」

至於第一輪打得有點悶的吳佳晏今天則是發揮本季一貫的高水準，全天表現極為穩健，一共抓下4小鳥，最後繳出全場最佳的68桿，與仍然在適應東華球場果嶺的台灣大贊助球星徐薇淩總桿同為143桿，暫時落後領先3人1桿。

徐薇淩此次從美國返台解隔離後，迄今只零星打了一、兩輪的球，目前仍在重新調整與適應台灣果嶺的調性，她說：「在LPGA比賽果嶺推桿，球感覺是在草上滾；回台灣打球，感覺球是在草裡面滾。」