體育運動精英獎明頒獎 洪一中、彭政閔將頒傑出獎

110年體育運動精英獎將在明天舉行頒獎典禮，而今年也將邀請歷屆獲獎人頒發傑出獎（入圍者）以及最終獲獎名單，包括109年教練獎得主洪一中、108年精神獎得主彭政閔、93年男女運動員陳詩欣、朱木炎都將到場擔任頒獎人。

今年東京奧運我國拿下史上最佳的2金、4銀、6銅的佳績，而各競賽奪牌選手與教練幾乎都入圍了今年的體育運動精英獎，僅有羽球世界球后戴資穎、網球盧彥勳、桌球林昀儒婉拒推薦，不過獎項的競爭依舊是相當激烈。

而今年的頒獎典禮，體育署也特別邀請歷屆獲獎人擔任頒獎嘉賓，其中傑出獎（入圍者）最佳教練由109年得主洪一中頒發，最佳運動精神獎由108年得主彭政閔頒發，最佳新秀運動員由105年得主卓承齊頒發，最佳運動團隊獎由雅典奧運射箭男團劉明煌頒發，最佳女運動員由98年得主陳葦綾頒發，最佳男運動員由97年得主宋玉麒頒發。

至於最終獲獎名單部分，也將邀請副總統賴清德頒發特別獎莊智淵以及終身成就獎翁明輝，此外，也將邀請109年新秀獎得主丁華恬頒發最佳新秀運動員，而93年最佳男、女運動員朱木炎、陳詩欣則將頒發男、女運動員獎。

今年精英獎最佳男運動員入圍者李智凱、湯智鈞、楊勇緯、潘政琮，女運動員入圍者郭婞淳、文姿云、黃筱雯、鄭怡靜、羅嘉翎，最佳教練入圍者林敬能、劉文等、陳宏麟、劉展明，最佳運動團隊入圍者東京奧運羽球男雙代表隊、東京奧運射箭男團代表隊、東京奧運體操男子代表隊，最佳運動精神獎入圍者黃筱雯、潘政琮，最佳新秀運動員入圍者汪凌蓁、張博雅、許樂。