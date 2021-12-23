桌球／談首度赴美參加世錦賽混雙獲銅 小林同學：可惜

桌球一哥林昀儒在今年桌球世錦賽男單爆冷出局，混雙則奪下銅牌佳績。近日他出席品牌採訪，並談及出征世錦賽心路歷程，坦言這次學習很多，對於未來職業生涯有很大幫助。

林昀儒表示這是他首次到美國，一切都感到非常新鮮，但對於賽事的表現他坦言有點可惜並表示，「雖然預料到這會是一場艱辛的比賽，但沒想到對手狀態這麼好，即便賽末有做出調整，也無法挽回局勢。」

混雙的部分，林昀儒則表示雖然這次目標直指冠軍，但能與「學姊」鄭怡靜攜手拿下銅牌，也是值得慶祝的事，對明年亞運也增添了不少信心。

此外，官網也釋出搭檔鄭怡靜的訪問。她表示此次賽事地點在美國，並沒有水土不服的狀況、時差也調整的不錯。且她的私人教練是美國籍，也喜歡美國球迷的應援，對此地創下深厚的淵源。

對於本屆的表現她表示將不忘初心，持續朝目標前進，「人的一生就是與自己的比賽，當每場比賽結束時，我都會比較是否有比上一場進步，並嘗試找出可以改進的的地方。這次的女單與混雙，我覺得有克服上一次比賽的障礙，朝更好的自己邁進。」