東京奧運支出逾1.4兆日圓 無觀眾省下2千億日圓
因疫情延期一年的日本東京奧運暨帕運在9月落幕，東奧組織委員會昨天在理事會報告，總支出經費為1兆4530億日圓，因未開放觀眾入場少了相關支出，比預算少花約2000億日圓。
日本放送協會（NHK）報導，東京奧運暨帕運的支出經費，在申辦階段估算為7340億日圓，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年舉行，去年12月公布大增至1兆6440億日圓，由組委會、東京都與日本中央政府三方出資分擔。
不過之後因疫情爆發，東奧與帕運幾乎所有的賽事都採無觀眾閉門舉行，少了對觀眾的防疫、維安與交通等相關支出，加上簡化賽事與重訂契約等節省支出，比預算少花約1910億日圓，目前的支出經費總額為1兆4530億日圓。
另一方面，因所有賽事都幾乎沒有開放觀眾觀賽，組委會的門票收入少了717億日圓。
組委會將在明年6月左右彙整最終版本的決算數字。
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