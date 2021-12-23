羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

我國羽球「世界球后」戴資穎，日前在世錦賽一路殺進決賽，惜最終不敵日本好手山口茜「銀恨」。但她在第二局精湛的反手拍美技「定格」對手，被入選世錦賽5大反拍好球第一名，也是唯一獲選的單打選手。

世界羽球聯盟公布本屆世錦賽5大最佳反手拍美技，其中球后戴資穎光榮入選。在金牌驟死戰，小戴與山口茜彼此攻勢凌厲，在兩人多次以高吊球調動對方後，小戴救下網前的小球，隨後將山口茜調動至左側，神來一記反手拍刁鑽角度，殺得山口茜措手不及，當下只能「定格」，眼睜睜看球落地。

雖然今年東奧與世錦賽都和金牌差肩而過，但戴資穎分別突破奧運16強與世錦賽8強的魔咒，獲台灣羽球女單隊史第一面奧運銀牌，世錦賽也追平台灣女單最佳紀錄，兩面銀牌都創下生涯最佳表現。

賽後戴資穎也坦言，雖然有點可惜，但已經拚盡全力了，「結果不是最好的，但至少我成功超越了自己、接受每一個不完美，未來繼續跟自己比賽，謝謝大家的關心。」在最終戰受腿傷攪局的小戴，並不因此氣餒，而是持續壯大自己並向球迷約定「明年見！」。