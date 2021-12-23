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NHL證實了！ 聯盟球員因疫情不會參與北京冬奧

中央社 / 紐約22日綜合外電報導
NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。 路透社
NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。 路透社

北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。

法新社報導，NHL今天宣布暫停賽事，因為之前多支球隊人員感染COVID-19，有50場比賽延期舉行，聯盟計畫在2月6日至22日期間重新安排比賽，適逢北京冬奧舉行之際。

貝特曼（Gary Bettman）今天發表聲明指出，NHL聯盟尊重並讚賞球員代表自己國家及參與「體育最高殿堂賽事」的願望。

他表示，因此NHL聯盟一直儘可能等待才作此決定，同時研究每個可能的選項，以讓NHL球員參與2022年北京冬奧。

貝特曼指稱，不幸地，由於最近COVID-19疫情相關事件，導致NHL例行賽程嚴重受到干擾，有50場比賽已經延期，參與奧運不再是可行選項。

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