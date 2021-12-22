高球／台哥大公開賽首輪 18歲新秀劉芃姍拔頭籌

總獎金500萬元的TLPGA台巡賽年終壓軸大賽台灣大哥大女子公開賽，今天在風雨中展開第一輪比賽，年僅18歲的林口球場新秀劉芃姍最後6洞進帳3隻小鳥，以個人生涯18洞最佳的68桿成績暫時領先群雌。

去年從北市南湖高中畢業後立即轉戰職業的劉芃姍賽後喜形於色地表示，今天打出68桿成績非常興奮，因為她之前多次打出69桿，「今天打得很輕鬆，明天也要穩紮穩打，打好每一桿。」

另一方面，富邦金控贊助好手陳宇茹今天也打出個人近來最佳的18洞，完成第17洞當日成績還以低於標準桿4桿領先全場，可惜最後一洞短短50公分的短推桿卻意外失手，讓她再掉一桿，最後以69桿排名第二。

自我要求很高的陳宇茹透露自己最近兩場比賽最後三洞較常失手，「這對我來說是嚴重的錯誤；因為不管之前15洞打得如何，我都希望最後三洞能夠維持住。」

「台灣一姊」徐薇淩今天在果嶺上抓不到推桿速度，儘管東華球場賽前特地把果嶺速度提升到每秒9.5呎，但因為雨勢與露水的關係，徐薇淩表示速度還是比預期的慢，「很多推桿路線雖然都抓對了，但最後都推短。今天表現不是很滿意，但可以接受。」

台巡賽本季準賞金后吳佳晏打得過於保守，果嶺旁與果嶺上狀況較多忙於救球，最終繳出75桿成績，並列第21。

LPGA好手李旻不管揮桿擊球或推桿都因為風勢與距離掌握欠佳，很多球都打短了，最後也打出75桿。