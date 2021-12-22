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空手道／金牌戰不敵越南小將 辜翠萍亞錦賽奪銀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
辜翠萍（左）在亞錦賽奪銀。 報系資料照
辜翠萍（左）在亞錦賽奪銀。 報系資料照

我國仁川亞運空手道金牌好手辜翠萍，今天在哈薩克舉行的2021年空手道亞錦賽女子55公斤量級金牌戰，以2：7不敵年僅18歲的越南對手，雖然無緣拿下金牌，但也是她繼2017年拿下團體銀牌後，再一次在亞錦賽奪牌。

2014年仁川亞運以19歲之姿就在空手道女子50公斤拿下金牌的辜翠萍，過去幾年國手生涯走得起起伏伏，並在2019年訓練時發生了左腳阿基里斯腱斷裂的狀況，導致她去年幾乎都在養傷中度過。

不過以杭州亞運為目標的辜翠萍，今年先是在全運會第三量級摘金，連續四屆全運會都抱回金牌，也展示已經完全走出傷勢陰霾，而這次亞錦賽辜翠萍也在女子55公斤級一路過關斬將，擊敗印度、烏茲別克好手後，4強賽更擊退雅加達亞運銅牌名將印尼塞妮絲塔拉妮（Cok Istri Agung Sanistyarani），獲得爭奪金牌的機會。

今天金牌戰26歲的辜翠萍則是遭遇年僅18歲的2019年亞青賽女子59公斤級金牌越南小將THI MY TAM HOANG，最終以2：7敗下陣來，無緣奪金，不過仍是繼2017年拿下團體銀牌後，再一次奪下亞錦賽銀牌。

除了辜翠萍外，我國空手道代表隊昨天也在男子84公斤級由吳峻維奪下銅牌，谷筱霜拿下女子50公斤銅牌，董宥成則在亞錦賽U21男子75公斤級拿下銅牌。

亞運 全運會 谷筱霜

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