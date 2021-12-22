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PLG／國王主場迎平安夜 送球迷虛擬貨幣紅包與福袋

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新北國王平安夜將在主場挑戰4連勝。圖／新北國王提供
新北國王平安夜將在主場挑戰4連勝。圖／新北國王提供

PLG新北國王即將在24日晚間7點面對桃園領航猿，挑戰開季4連勝，國王球團陪球迷過平安夜，《閃電核心ThunderCore》也將扮演聖誕老公公，準備「虛擬貨幣紅包」發送給當天進場的球迷，同時，球迷也有機會獲得，含有球員簽名球衣或商品的「國王聖誕福袋」。

PLG第二季賽程新增平日賽程，將由國王在24日展開歷史性的聯盟史上首場平日賽事。雖然為聯盟新軍，但國王在楊敬敏、李愷諺與「小火車」湯瑪士（Thomas Welsh）場均雙二十的帶領下，接連擊敗上季冠軍賽組合台北富邦勇士、台新夢想家，取得開季3連勝暫居聯盟龍頭的佳績，緊接著將迎戰桃園領航猿，挑戰開季4連勝。

新北國王合作夥伴《閃電核心ThunderCore》，是2018年在美國矽谷成立的區塊鏈平台，目前正在台灣大量招募。他們將在這天扮演聖誕老公公，準備虛擬貨幣紅包送給進場球迷，閃電核心執行長王正文表示，「很高興在平安夜當大家的聖誕老人。也號召對區塊鏈有興趣的球迷，一起加入ThunderCore的行列，打造屬於台灣的區塊鏈之光。」

當天國王在下午5點開放入場，讓球迷體驗新北國王精心佈置的「聖誕城堡」。而入場球迷除了都能獲得新北國王應援道具「國王拍拍扇」之外，還將在中場抽出14個含有隨機球員簽名球衣或商品的「國王聖誕福袋」，並在商品部限量發售各限量50件的楊敬敏、湯瑪士聖誕T-Shirt。另外，新北國王合作夥伴《貳樓餐廳》，也將在賽前公布「貳樓餐廳 解鎖任務」內容，只要場上球員達成任務，《貳樓》將提供不同的優惠活動送給球迷。

國王 領航猿 楊敬敏

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