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羽球世錦賽／對手讚有新招 新加坡冠軍黑馬透露變身關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
駱建佑在羽球世錦賽男單封王，也是新加坡第一人。 美聯社
駱建佑在羽球世錦賽男單封王，也是新加坡第一人。 美聯社

駱建佑上周日在世界羽球錦標賽，為新加坡搶下世錦賽史上第一金，這名24歲的好手在不到半年時間從世界排名20名以外衝上冠軍寶座，連對手都對他突飛猛進讚嘆不已，駱建佑則將功勞歸於與球王安賽龍（Viktor Axelsen）訓練成果。

駱建佑原先世界排名僅22名，奧運後受安賽龍邀請一同到杜拜訓練，成績頓時突飛猛進，不只陸續在各大賽擊敗世界頂尖好手，不斷刷新個人賽事成績，如今更一舉拿下世界冠軍。

駱建佑先前在新加坡獲得的資源不多，能夠和他進行高質量訓練的陪練員也很少，在受邀到杜拜和一群世界好手共同訓練後，駱建佑自己也透露，他吸取到許多寶貴的經驗，也成為他在後半年一飛衝天的的關鍵。

這次世錦賽駱建佑把自己學習到的技能徹底展現，首輪就爆冷扳倒貴人安賽龍，之後一路過關斬將，8強擊敗印度普蘭諾伊（H. S. Prannoy），4強再贏大會第三種子安童森（Anders Antonsen），最後力退前印度球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）奪冠。

半決賽的對手丹麥好手安童森也對他讚譽有加，「「他的速度非常快，可能是我見過的最快的球員，而且他有一些招式是我從未見過的，再加上他非常有自信，在場上就像飛一樣。」

世錦賽封王後，駱建佑世界排名一路上升到第15名，但對駱建佑來說這樣的進步幅度仍是不夠的，根據新加坡羽協技術總監安德魯（Martin Andrew）透露，在明年1月11日的超級500系列印度公開賽展開序幕前，駱建佑會再前往杜拜重啟與安賽龍的特訓，希望能複製勝利方程式，讓自己身手再進化。

印度 杜拜 新加坡 奧運 丹麥

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