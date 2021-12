澳網／各國疫苗規定不同 俄國女將雖接種仍無法參賽

澳洲網球公開賽將在明年1月17日登場,然而俄羅斯女將薇珂妍塞娃(Natalia Vikhlyantseva)將錯過第一個年度四大滿貫,因為她所接種的俄國疫苗Sputnik V並沒有獲得當地認可。

今年澳網將在墨爾本舉行,儘管Sputnik V已有全球百萬人接種,也得到超過70個國家認可,但卻沒有獲得當地接納,因此薇珂妍塞娃只能無奈退出。

對此薇珂妍塞娃在推特寫下,「很遺憾,我不會參加今年的澳網。我對自己在最近幾場賽事中的表現感到非常滿意,也希望能參加澳網,但 Sputnik V在當地尚未得到驗證,不過還是祝所有選手和大會好運!」

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8