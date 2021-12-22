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澳網／各國疫苗規定不同 俄國女將雖接種仍無法參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯女將薇珂妍塞娃打的俄國疫苗不受澳洲政府認可，因此無法參與澳網了。 歐新社
俄羅斯女將薇珂妍塞娃打的俄國疫苗不受澳洲政府認可，因此無法參與澳網了。 歐新社

澳洲網球公開賽將在明年1月17日登場，然而俄羅斯女將薇珂妍塞娃（Natalia Vikhlyantseva）將錯過第一個年度四大滿貫，因為她所接種的俄國疫苗Sputnik V並沒有獲得當地認可。

今年澳網將在墨爾本舉行，儘管Sputnik V已有全球百萬人接種，也得到超過70個國家認可，但卻沒有獲得當地接納，因此薇珂妍塞娃只能無奈退出。

對此薇珂妍塞娃在推特寫下，「很遺憾，我不會參加今年的澳網。我對自己在最近幾場賽事中的表現感到非常滿意，也希望能參加澳網，但 Sputnik V在當地尚未得到驗證，不過還是祝所有選手和大會好運!」

薇珂妍塞娃曾是女單排名54，但目前已下降到排名194，未來必須從會外賽打起或者獲得外卡，才能躋身128籤的女單會內舞台。

另一位外界相當關注是否會參賽的球員就是男子選手球王約克維奇（Novak Djokovic），他之前拒絕透露自己是否已接種疫苗，表示這是他的私事，因此目前仍無法確定，這名9屆澳網得主明年是否有機會再挑戰衛冕。

疫苗 俄羅斯 澳洲 墨爾本

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