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空手道／亞洲錦標賽 谷筱霜連3屆摘銅

中央社 / 台北21日電
谷筱霜（右）。 報系資料照
谷筱霜（右）。 報系資料照

2018亞運空手道金牌好手谷筱霜，今天在2021亞洲空手道錦標賽女子50公斤量級銅牌戰，以8比4擊敗世界排名第5的伊朗名將巴曼尼亞，連3屆亞錦賽鍍銅。

2021亞洲空手道錦標賽，今年在哈薩克阿拉木圖（Almaty）舉行，共有23個國家，約500名選手參賽，

來自南投布農族的大眼美女谷筱霜，是2018年雅加達巨港亞運女子50公斤級金牌，她曾在2018、2019兩屆亞錦賽鍍銅，今年她再次出征，雖出師不利首役落敗，但在敗部力爭上游，連贏2場、順利奪銅。

關鍵銅牌戰，谷筱霜遭遇伊朗好手巴曼尼亞（SaraBahmanyar），對方也是今年東京奧運國手，但谷筱霜仍以8比4絕對優勢下擊敗對手。

負責臨場指導谷筱霜的教練鄧世瑀直言，這場比賽谷筱霜贏在戰術的執行精確且徹底，「她在場上距離控制的很好，讓對手的攻擊無法發揮。」

鄧世瑀透露，開賽後雙方第1波攻擊打平，但谷筱霜的第2波攻勢就踢中對手頭部，很快將比數以4比1拉開。

谷筱霜同門師姐、同時也是啟蒙教練的曾麗如表示，谷筱霜的父親過去被落石砸傷腦部，因此一家子的經濟重擔全壓在谷筱霜的肩上，「她很樂天，一直以來也很努力，如今連續3屆亞錦賽摘銅，我相信她會把榮耀奉獻給自己的家人。」

除谷筱霜外，男子84公斤級好手吳峻維，在銅牌戰和哈薩克選手以3比3打平，由於比賽的第1分是由吳峻維拿下，因此透過規則以「先取」勝出奪銅。女子68公斤級台灣女將趙柔，在銅牌戰以1比2不敵越南選手，與獎牌擦身而過。

谷筱霜 曼尼 亞運

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