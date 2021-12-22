驚心動魄的2021賽季僅是序曲 為什麼你應該看F1？

世界三大體育賽事

奧運、世界盃足球賽（FIFA World Cup）與一級方程式（Formula 1）。奧運的關注度自不必多提，即使是世界盃，國內許多「一日球迷」也會趕緊惡補越位規則跟上社群潮流，反倒是早已成為國際年度盛事的F1，在台灣關注度遲遲泛不起漣漪，不過這樣的現象似乎在近年有了轉變。

為什麼你該看F1？

F1是多數人認為賽車界最重要的賽事，除了可以看到全球最頂尖的賽車手在場上揮灑超人般的駕駛技術，各家車廠推出的賽車更是一大看點，由於每輛車的動力單元、鼻翼、車架、懸吊系統等都承載著最先進的技術結晶，成本與支出也相當驚人，根據2019年賓士的財務報告指出，包括研發與人事成本，車隊共花費3.33億英鎊（約130億台幣）打造這支稱霸7年的超級團隊。身為觀眾也會漸漸發現，賽車其實並不只是強調個人主義的運動，車手扮演的更像是執行者的角色，背後團隊以及具有競爭力的賽車，才是真正能左右賽季結果的關鍵。

除了是最高層級的競速賽事，世界巡迴的大獎賽也是F1得以引發全球狂熱的要素之一，以新冠疫情發生前的2019年為例，該賽季就有21個國家參與這場年度盛事，除了當地資深與初次接觸的觀眾，甚至也吸引來自各國的狂熱車迷慕名而來。

不論在世界哪個分站，似乎都能在見到一大群身披橘色戰袍的狂熱荷蘭應援團。 美聯社

遲來的現代行銷策略

許多人對於F1的記憶或許還停留在「車神」舒馬克（Michael Schumacher）駕駛著一身鮮紅的法拉利賽車締造7屆世界冠軍的紀錄。事實上，F1熱潮的消退並非只有台灣，據2010至2015年官方蒐集的全球車迷意見表示，多數觀眾對於現階段的比賽無法感到滿足。這問題持續到了2017年，由Liberty Media接手F1商業營運後才有了突破性的改變。

用數字說故事

相較於過去傳統媒體把持，Liberty Media在行銷上除了將主戰場移至網路社群，賽事方面也充分運用賽車上每秒能產生110萬種數據的300個感測器，即時製作比賽內容透析，除了可以得知最基礎的秒數差距，還可以了解超車的可能性、換胎策略的分析，甚至車手發揮車輛性能的程度，一系列的改變使得壁上觀的群眾更有參與感，當影響力擴展至社群，討論的議題一多，就會有更多人關注這項運動。

隨著線上影音平台在全球普及，OTT巨頭之首的Netflix也將觸角伸往急欲拓展市場的F1，2018年開始主導《Formula 1：飆速求生》（Formula 1: Drive to Survive）的系列影集，由多角度紀錄10支車隊、車手，甚至領隊間的激烈競爭，雖然內容及剪輯難免為求戲劇效果加油添醋，但這步棋確實下得漂亮。《紐約時報》今年的報導就指出《飆速求生》大幅提升了美國觀眾對F1的興趣，不但2019年的正賽票價提升15%，訂閱官方直播頻道的人數也由2018年的54.7萬暴增至2021年的92.8萬。

2020賽季HAAS車手Romain Grosjean在巴林站的意外怵目驚心，影集將現場的27秒渲染得像30分鐘的死寂，不過這樣的戲劇效果確實成功吸粉。 歐新社資料照片

而F1行銷團隊也大展身手，除了比賽剪輯、公布車隊與車手比賽期間的對話（Team Radio），甚至邀請知名電影作曲家Brian Tyler為其製作主題曲，精心籌辦的企劃也能讓觀眾看到20位車手在場上廝殺外的另一面，更不用提如Podcast、Youtube、Twitter、APP等多角經營，一步步將F1這項運動推往世界各地。

Sebastian Vettle除了是4屆世界冠軍，賽車場下還是位書呆子，甚至能一字不漏地背出過去71年的世界冠軍。 擷圖自F1官方Youtube頻道

充滿變數的2022賽季

F1自2014年開啟稱霸混合動力（Hybrid）時代後便成為賓士車隊的天下，直到2021賽季，Lewis Hamilton與紅牛車隊Max Verstappen的對決成為年度最大觀戰焦點，兩人從開幕賽的巴林站鑿戰至最終的阿布達比，直到最後一圈才分出勝負——儘管最後FIA的決策飽受爭議，但就結果論而言，這正是官方想要的話題性與對決，2021絕對是足以名留青史的高張力賽季之一。

儘管FIA的決策飽受爭議，Verstappen在阿布達比站的最後一圈超車Hamilton，拿下年度總冠軍。 美聯社

2022年將迎來混合動力時代後F1的第一次大規模規則修改，除了車架有肉眼可辨的改動外，輪胎、底盤、尾翼等也有大幅度的改制，官方表示一系列改動都將大幅減少後車的氣流干擾，為的就是增加超車可能性、創造更緊湊的比賽強度，這也為下個賽季增添了許多變數，無論是賓士能否維持最強廠隊的稱號，抑或法拉力、麥拉倫等隊能否藉此躍升回上游車隊，都令我們滿心期盼2022賽季的到來。