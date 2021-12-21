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空手道／亞錦賽辜翠萍踢進決賽 谷筱霜稍晚爭銅

中央社 / 台北21日電
辜翠萍（左）。 報系資料照
辜翠萍（左）。 報系資料照

2014年仁川亞運空手道金牌女將辜翠萍今天在亞洲空手道錦標賽女子55公斤量級，連闖3關挺進金牌戰，而女子50公斤量級好手谷筱霜稍晚將與伊朗選手爭銅。

2021年亞洲空手道錦標賽今年在哈薩克阿拉木圖舉行，共有來自23國、約500名選手參賽，今年在東京奧運拿下銅牌的「小清新」文姿云則沒參加這場比賽。

來自南投的辜翠萍18歲那年就在仁川亞運摘金，2019年底她左腳阿基里斯腱斷裂，一度被醫生宣判「死刑」，認為她無法再進行高強度運動，但她憑著一股不服輸的精神，手術後短短1個月後就開始復健。

亞運空手道培訓隊教練鄧世瑀表示，辜翠萍無論是拚戰的精神，還是復健時的態度都令人感動，他說：「今年亞錦賽僅是她傷後復出的第3場國際賽，明天的決賽也期許她能替台灣拿下一面金牌。」

辜翠萍今天首役以8比0輕取印度選手，次輪則以6比5險勝烏茲別克女將，關鍵4強戰，她再以5比3擊敗2018年雅加達－巨港亞運銅牌名將、印尼好手塞妮絲塔拉妮（Cok Istri Agung Sanistyarani），明天將與越南選手爭金。

至於2018年亞運金牌女將谷筱霜今天在女子50公斤量級出師不利，首役就以0比2不敵哈薩克選手，所幸對手一路挺進決賽，也讓谷筱霜取得敗部復活的機會。

谷筱霜在復活賽以9比1大勝泰國選手，台灣時間晚間8時30分將與2018年空手道世錦賽銅牌好手、伊朗女將巴曼尼亞（Sara Bahmanyar）爭銅。

亞運 谷筱霜 世錦賽

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