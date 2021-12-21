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TLPGA／總獎金500萬元 台哥大公開賽徐薇淩、李旻參戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
總獎金500萬元的台灣大哥大女子公開賽，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火。圖／台灣大哥大提供
總獎金500萬元的台灣大哥大女子公開賽，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火。圖／台灣大哥大提供

由台灣大哥大連續第5年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終壓軸大賽「台灣大哥大女子公開賽」，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火，包括兩位台灣大哥大贊助旅美球星「台灣一姊」徐薇淩李旻，將與TLPGA「準賞金后」吳佳晏等人同場競技，而今年東京奧運拿下男子高球銅牌的潘政琮，也將到場擔任嘉賓。

徐薇淩今年不僅與李旻攜手爭戰東京奧運，還勇奪生涯首座LPGA后冠，成為歷來第6位在女子職業高球最高殿堂LPGA摘下冠軍的台灣選手，而2018「台灣大哥大女子公開賽」冠軍李旻，本月初也在TLPGA的大聯大女子公開賽中勇奪冠軍，顯示手感絕佳，有機會再次問鼎后冠。

台灣大哥大總經理林之晨在開球時表示，雖然受到疫情影響，國外選手無法來台參賽，但2021「台灣大哥大女子公開賽」的含金量特別高，包括台灣大體育家族兩位旅美選手徐薇淩和李旻在內，共有86位職業與業餘的好手同場競技。為了鼓勵選手不斷突破、展現能所不能的精神，今年特別將總獎金調高到500萬元，希望每位選手都能全力以赴，超越自我，揮出最佳成績，競逐年終封關賽的冠軍殊榮。

TLPGA理事長劉依貞則表示，很感謝台灣大哥大連續第五年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。這場比賽雖然連續第二年因為疫情關係使得外籍選手不克參與，但包括徐薇淩與李旻等旅外球星的共襄盛舉，以及TLPGA本季表現最佳的好手幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事的競爭強度極高，歡迎熱愛高爾夫運動的球迷踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。

除了徐薇淩與李旻，今年台巡賽已經拿下中國信託邀請賽、緯創女子公開賽、歡樂友緣女子公開賽三場比賽冠軍的吳佳晏，目前在TLPGA獎金榜上遙遙領先群雌，是大會另一位冠軍的熱門人選。

大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽，三輪、54洞的正式比桿賽明天將在林口東華球場登場，全場共有86位好手與賽，在完成前兩輪比賽後，將取成績排名前50名與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。台灣大哥大YouTube頻道及博斯高球二台，本周四、五將提供賽事現場的直播服務。

LPGA 李旻 徐薇淩

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