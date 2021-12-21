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花式滑冰／日媒：紀平梨花踝傷未癒 無緣北京冬奧

中央社 / 東京21日綜合外電報導
紀平梨花。 美聯社
紀平梨花。 美聯社

日本共同社今天報導，世界排名第3的日本女子花式滑冰好手紀平梨花因腳踝傷勢未癒，將缺席23日登場的全日本錦標賽，因此也將失去明年2月北京冬季奧運的參賽資格。

路透社報導，19歲的紀平梨花先前因腳踝受傷，本賽季已被迫缺席國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISUGrand Prix of Figure Skating）10月加拿大站（SkateCanada）和11月日本站NHK盃（NHK Trophy）2場賽事。

共同社引述消息人士報導，紀平梨花如今也無法參加在埼玉市舉行的全日本錦標賽。這個賽事是北京冬奧的資格賽。若選手因傷缺賽，除非先前已在世界錦標賽贏得獎牌，才能有冬奧參賽資格。

然而，紀平梨花在世錦賽的最佳成績，是2019年曾拿下第4名。

上屆韓國平昌冬奧舉行時，紀平梨花因年紀太輕無法參賽。但此後她不斷進步，如今已躋身世界女子花式滑冰強將之列，並以高難度的跳躍動作聞名。

花式滑冰 冬奧 世錦賽

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