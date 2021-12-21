舉重／斷尾求生！巴黎奧運14金減至10金 郭婞淳量級驚險保住

為力挽2028年奧運舉重項目不被取消，國際舉重總會(IWF)在烏茲別克首都塔什干召開年會，據大陸媒體方面報導，俄羅斯舉重協會主席、國際舉聯執委阿加皮托夫 (Maxim Agapitov)透露，下屆2024巴黎奧運舉重賽事進行重大改革，量級將會從14個減少為10個，此一改變極有可能會對台灣未來在奧運奪牌的產生極大影響。

2016年奧運舉重男子8量級女子7量級，原本計15面金牌，而今年東京奧運舉採取新量級畫分，變為男女各為7個級別，分別是男子61、67、73、81、96、109和109+，女子49、55、59、64、76、87和87+，合計14面金牌。根據大陸報導指出，巴黎運量級將再重新畫分，男、女各減少2個級，量級本身也會調整為男子61、73、89、102、102+，女子49、59、71、81、81+，合計剩下10面金牌。

郭婞淳於今年東京奧運奪下女子59公斤級金牌，雖此一量級保住，但由於量級縮減下，其他量級選手也會加入此一量級競爭，勢必更為激烈，衛冕難度提高。至於在東奧以64公斤級摘下銅牌的陳玟卉來說，此一量級取消，意味她要改變量級才行。

身為奧運創始競賽之一的舉重，一直以來都無法改善選手禁藥問題，導致過去幾屆賽事幾乎都有奪牌選手成績遭到取消，因此先前就有消息傳出未來國際奧會主席與執行委員可能會考慮刪除該競賽項目，目前可以確定的是下一屆巴黎奧運還能再見舉重賽事，國際舉總減少量級斷尾求生，以爭取讓這一項目繼續留在奧運。

此次舉重總會大會也決定新任會長延至明年6月選出。

巴黎奧運舉重量級恐縮減 郭婞淳不受影響

中華舉重協會今天表示，國際舉重總會昨天在烏茲別克舉行會員大會，會中提出2024年巴黎奧運舉重男、女量級進行縮減，所幸「舉重女神」郭婞淳的女子59公斤級不受影響。

國際舉重總會（IWF）昨天召開會員大會，針對IWF改選與奧運量級縮減兩大議題進行討論，會中也通過2024年巴黎奧運舉重男、女共14個量級，將縮減成只有10個量級，男、女各剩5個量級。

目前傳出女子保留的奧運量級，包括49、59、71、81公斤與81公斤以上量級，男子方面則有61、73、89、102公斤與102公斤以上量級，不過最終仍得等國際奧會（IOC）拍板定案。

台灣舉重代表隊總教練林敬能表示，這項消息已傳了很久，他們早有心理準備，目前最大的好消息就是，郭婞淳的量級不受影響，他說：「我們還是一樣，以不變的心，持續提升成績來應萬變。」

林敬能承認，愛徒量級雖沒改變，但巴黎奧運奪金難度肯定會增加，「畢竟量級縮減後，參賽選手將會濃縮、集中，且未來奧運每個量級可能只剩12名選手，也將取消A、B組的舊賽制。」

今年東京奧運郭婞淳拿下女子59公斤級金牌，而陳玟卉則在女子64公斤級鍍銅，若依目前公布的量級表，陳玟卉將首當其衝，因為她過往的參賽量級將被取消，未來只能向上挑戰71公斤級，或減重往下與郭婞淳同組較勁。

林敬能表示，在舉重要降體重還要漲成績，難度非常高，升重量在成績上則較容易有明顯進步，他表示，普遍統計，舉重選手每增重1公斤，總和大約可以進步4公斤，因此他推估陳玟卉增重參賽的可能性比較高。(中央社)