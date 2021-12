拳擊／隆乳後揮拳胸部會裂開？ 澳洲女拳手：會像水球一樣爆炸

被稱「金髮轟炸機」澳洲女拳手布里吉斯(Ebanie Bridges)不只擁有亮眼外型和姣好身材,還是多次澳洲 ANBF 女子超輕量冠軍,日前她接收隆乳手術,有粉絲在推特上問她揮拳過猛時胸部是否會裂開,她給出超狂回答。

事實上現年34歲的布里吉斯平時是一名數學老師,因為她教學認真且相當關心學生再加上外型亮麗,深獲學生喜愛,而布里吉斯私底下更是一名拳擊愛好者,她自2019年轉戰格鬥界,時常在IG上曬出生活照和訓練照,擄獲了不少忠實粉絲,也迅速在澳洲、英國累積知名度。

昨日她在推特上放了一張自拍照並寫下「和閨密去吃晚餐」,馬上就有球迷回復她寫下,「我有一個很誠實的問題,如果揮拳很用力的時候,你的胸部有可能會裂開嗎?」沒想到布里吉斯竟大方回應,「會,他們會像水球一樣爆炸,然後我的對手就會被爆出來的矽膠給淹死。」

布里吉斯認為透過展現自己的好身材,能夠打破大家對拳擊的刻板印象,她曾表示,「因為我看起來很女性化,不代表我不能喜歡男生的東西,這對我很重要。」她曾有一次在比賽前穿著黑色蕾絲內衣登場秤重卻引起熱議,尤其被對手認為不尊重拳擊比賽,但這位金髮美女認為「這樣充滿女性特質的服裝,能夠吸引更多人注意女子格鬥。」

I have a honest question. Will those pop if they are punched real hard?🤔 https://t.co/H4pqAcO0ze

Yes they will explode like big water balloons and drown my opponent with silicone.. 🤡🤡🤡🤡 https://t.co/D2YyqMTKnX pic.twitter.com/aQUsNrNyAB