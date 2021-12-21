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拳擊／隆乳後揮拳胸部會裂開？ 澳洲女拳手：會像水球一樣爆炸

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲女拳手布里吉斯日前接收隆乳手術，有粉絲在推特上問她揮拳過猛時胸部是否會裂開。 取自推特
澳洲女拳手布里吉斯日前接收隆乳手術，有粉絲在推特上問她揮拳過猛時胸部是否會裂開。 取自推特

被稱「金髮轟炸機」澳洲女拳手布里吉斯（Ebanie Bridges）不只擁有亮眼外型和姣好身材，還是多次澳洲 ANBF 女子超輕量冠軍，日前她接收隆乳手術，有粉絲在推特上問她揮拳過猛時胸部是否會裂開，她給出超狂回答。

事實上現年34歲的布里吉斯平時是一名數學老師，因為她教學認真且相當關心學生再加上外型亮麗，深獲學生喜愛，而布里吉斯私底下更是一名拳擊愛好者，她自2019年轉戰格鬥界，時常在IG上曬出生活照和訓練照，擄獲了不少忠實粉絲，也迅速在澳洲、英國累積知名度。

昨日她在推特上放了一張自拍照並寫下「和閨密去吃晚餐」，馬上就有球迷回復她寫下，「我有一個很誠實的問題，如果揮拳很用力的時候，你的胸部有可能會裂開嗎?」沒想到布里吉斯竟大方回應，「會，他們會像水球一樣爆炸，然後我的對手就會被爆出來的矽膠給淹死。」

布里吉斯認為透過展現自己的好身材，能夠打破大家對拳擊的刻板印象，她曾表示，「因為我看起來很女性化，不代表我不能喜歡男生的東西，這對我很重要。」她曾有一次在比賽前穿著黑色蕾絲內衣登場秤重卻引起熱議，尤其被對手認為不尊重拳擊比賽，但這位金髮美女認為「這樣充滿女性特質的服裝，能夠吸引更多人注意女子格鬥。」

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