射箭／包雙獎感謝亡父 蘇思敏成大贏家

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華奧會主席林鴻道（左）頒獎給箭林之后蘇思敏。圖／中華企業射箭聯盟提供
中華奧會主席林鴻道（左）頒獎給箭林之后蘇思敏。圖／中華企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽三年頒獎典禮今天進行，奧運國手「雷母」雷千瑩和協會青年隊蘇思敏都包辦兩項獎項，成企業三年大贏家；東京奧運摘下團體銀牌的好手魏均珩，例行賽寫下17場全勝紀錄，並以78支滿分箭登頂「滿分王」，「箭林之王」也入手，同樣風光。

蘇思敏獲得「箭林之后」、「女子天團」兩項大獎，以俐落短裙上台領獎的她笑說，第一次穿這麼正式，也沒想過可以逆轉登上「箭林之后」，特別獎項要獻給過世的父親，她感性說：「謝謝爸爸一直鼓勵我，在天上看著我，替我加油。」

代表新北凱撒隊的雷千瑩，獲得黃金混雙和滿分后雙料獎項；同是東奧國手的魏均珩，是企業聯賽元年的「箭林之王」，去年雖「連莊」失利，今年將獎項拿回手，他開心之餘仍謙虛說：「帳面上看來今年成績不錯，但還有很多進步空間，特別是至尊盟主賽，自己的表現並不好。」他接續放眼明年杭州亞運，目標先在國手決選出線。

今年至尊盟主戲劇性十足，例行賽才排第五的新竹愛山林隊，季後挑戰賽驚奇射出七連勝，首度登上至尊盟主寶座。昨天中華企業射箭聯盟會長邱炳坤致詞再宣布好消息，他透露企業聯賽第四年將有新隊伍加入，且可能「不只一隊」，現行的六隊有可能提升到八隊與會。

中華奧會主席林鴻道（左二）頒獎給箭林之后蘇思敏和教練。圖／中華企業射箭聯盟提供
中華奧會主席林鴻道（左二）頒獎給箭林之后蘇思敏和教練。圖／中華企業射箭聯盟提供

魏均珩 雷千瑩 亞運

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