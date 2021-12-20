射箭／包雙獎感謝亡父 蘇思敏成大贏家

中華企業射箭聯賽三年頒獎典禮今天進行，奧運國手「雷母」雷千瑩和協會青年隊蘇思敏都包辦兩項獎項，成企業三年大贏家；東京奧運摘下團體銀牌的好手魏均珩，例行賽寫下17場全勝紀錄，並以78支滿分箭登頂「滿分王」，「箭林之王」也入手，同樣風光。

蘇思敏獲得「箭林之后」、「女子天團」兩項大獎，以俐落短裙上台領獎的她笑說，第一次穿這麼正式，也沒想過可以逆轉登上「箭林之后」，特別獎項要獻給過世的父親，她感性說：「謝謝爸爸一直鼓勵我，在天上看著我，替我加油。」

代表新北凱撒隊的雷千瑩，獲得黃金混雙和滿分后雙料獎項；同是東奧國手的魏均珩，是企業聯賽元年的「箭林之王」，去年雖「連莊」失利，今年將獎項拿回手，他開心之餘仍謙虛說：「帳面上看來今年成績不錯，但還有很多進步空間，特別是至尊盟主賽，自己的表現並不好。」他接續放眼明年杭州亞運，目標先在國手決選出線。