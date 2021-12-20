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網球／驚！「西班牙蠻牛」納達爾染新冠肺炎 澳網添變數

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網球／驚！「西班牙蠻牛」納達爾染新冠肺炎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 路透
納達爾。 路透

新冠肺炎疫情還沒看到終點，美網奪冠的英國新星瑞度卡努（Emma Raducanu）上周傳出染疫，今天「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也透過社群平台宣布，回到西班牙時的PCR檢測呈現陽性結果。

納達爾台灣時間今天晚上用西班牙文在社群發文，他表示參加完阿布達比表演賽返回西班牙後，檢測出染上新冠肺炎。

「在科威特和阿布達比時，我們每兩天檢測一次，結果都是陰性。」納達爾特別指出，上周都沒狀況，最後一次檢測是周五，不料最新結果卻是陽性，目前他已在自家，並已把結果通知給所有接觸過的人。

納達爾表示，由於染疫，接續行程必須保持彈性，根據自身狀況再去安排，若有最新參賽決定也會和球迷報告，最後並感謝所有人的支持和理解。

納達爾目前仍在澳網參賽名單中，他也成最新染疫的網壇巨星。塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）去年中也曾在自辦巡迴賽中染上新冠肺炎，恢復健康後重返賽場仍展現主宰力，包辦今年澳網、法網和溫布頓冠軍。

納達爾 澳網 美網

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