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網球／曾俊欣排名暴衝新高188 有望爭「台灣一哥」

聯合新聞網 / 綜合報導
曾俊欣於19日拿下生涯首座挑戰賽冠軍，他的世界排名也因此狂升至188名。 資料照(編譯吳嘉倪／攝影)
曾俊欣於19日拿下生涯首座挑戰賽冠軍，他的世界排名也因此狂升至188名。 資料照(編譯吳嘉倪／攝影)

夜市球王」曾俊欣昨（19日）稱霸葡萄亞馬亞挑戰賽2站，勇奪個人生涯首座挑戰賽冠軍頭銜，根據今天公布的最新ATP男單排名，曾俊欣的名次由232名一舉竄升至188名。目前台灣男單排名最高選手莊吉生為178名，曾俊欣差距僅10名，爭「台灣一哥」有機會。

曾俊欣昨在ATP挑戰賽馬亞2站決賽中，擊敗地主選手、大會第五號種子博爾赫斯（Nuno Borges），奪下轉職業4年來首座挑戰賽冠軍，也寫下個人最佳成績。此番馬到成功也讓曾俊欣確定搶下澳網外卡名額，而且本週進帳80點積分，也讓他的世界排名由232名上升至188名，大幅進步了44名，持續創下個人生涯最高排名。

曾俊欣今天早上在臉書發文，提及7年前第一次到馬亞參賽，不料比賽前戴角膜塑型片時鏡片破裂割傷眼睛，只得緊急送醫，也結束第一次的馬亞之旅。這回來到同一座城市，曾俊欣把握前進澳網會外賽的最終機會，先拿下亞軍，第二站更驚喜的拿下生涯首座挑戰賽冠軍，直接獲得澳網外卡資格。

文末，曾俊欣也特別感謝團隊成員的付出，以及所有默默支持他的球迷們：「感謝許許多多默默支持的貴人們！雖然只是一點點小小的進步，希望與您們分享、答謝您們一直以來的支持！」

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