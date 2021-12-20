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搏擊／中國選手致命式違規獲勝引公憤 日本拳王大器：別恨中國人
日前中國武漢一場搏擊表演賽中，中國選手李玄武(玄武)出戰日本蠅量級世界拳王木村翔。不過，玄武在比賽過程中卻對木村翔違規抱摔，險些以頭部著地，此舉不只引起日方不滿，連中國搏擊界都出聲痛批玄武「無職業道德底線」。今天中午木村翔則在推特緩頰，表示自己的傷勢並無大礙，並要大家「別恨中國人。」
木村翔是位拳擊手，玄武則是名搏擊手，而這場表演賽是以「拳擊規則」進行，玄武卻在過程中違規採取「掃踢」等危險動作，最終還以「倒栽蔥」的方式抱摔對手，令木村翔受傷並決定退賽。
玄武此舉引來日本媒體撻伐，直言：「他是不是為了取得勝利罔顧這位日本英雄的生命安全？」就連中國搏擊界都看不下去，連聲譴責他無職業道德底線，並稱之為「2021年度最醜陋、最噁心比賽」。
中国でのエキシビジョンご心配おかけしました🙇♂️🙇♂️— 木村翔 sho kimura (@sho_kimura1105) December 20, 2021
幸い怪我もなく、身体に異常はありません。
ただ世界中どんな国でも
悪い人もいれば、いい人もいる
誠実な人もいれば、ずるい人もいる
この件で中国人を嫌いにならないで欲しい pic.twitter.com/M81UOhtAl3
不過今天中午木村翔在推特親自回應：「這次在中國的比賽讓大家擔心了，幸運的是我沒有受傷，身體也沒有異樣。世界上每一個國家都有好人，也有壞人，有的人真誠，有的人狡猾。希望大家不要因為這件事情就恨中國人。」木村翔的高EQ也贏得了網友的尊敬。
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