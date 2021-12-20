快訊

會考5A2+卻立志讀技職成典範 桃園高三生騎車自撞身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搏擊／中國選手致命式違規獲勝引公憤 日本拳王大器：別恨中國人

聯合新聞網 / 綜合報導
木村翔（中）呼籲大眾不要記恨於中國人。 圖取自木村翔推特
木村翔（中）呼籲大眾不要記恨於中國人。 圖取自木村翔推特

日前中國武漢一場搏擊表演賽中，中國選手李玄武(玄武)出戰日本蠅量級世界拳王木村翔。不過，玄武在比賽過程中卻對木村翔違規抱摔，險些以頭部著地，此舉不只引起日方不滿，連中國搏擊界都出聲痛批玄武「無職業道德底線」。今天中午木村翔則在推特緩頰，表示自己的傷勢並無大礙，並要大家「別恨中國人。」

木村翔是位拳擊手，玄武則是名搏擊手，而這場表演賽是以「拳擊規則」進行，玄武卻在過程中違規採取「掃踢」等危險動作，最終還以「倒栽蔥」的方式抱摔對手，令木村翔受傷並決定退賽。

玄武此舉引來日本媒體撻伐，直言：「他是不是為了取得勝利罔顧這位日本英雄的生命安全？」就連中國搏擊界都看不下去，連聲譴責他無職業道德底線，並稱之為「2021年度最醜陋、最噁心比賽」。

不過今天中午木村翔在推特親自回應：「這次在中國的比賽讓大家擔心了，幸運的是我沒有受傷，身體也沒有異樣。世界上每一個國家都有好人，也有壞人，有的人真誠，有的人狡猾。希望大家不要因為這件事情就恨中國人。」木村翔的高EQ也贏得了網友的尊敬。

日本 武漢

相關新聞

羽球世錦賽／「戴資穎太強了」 山口茜：比完賽鬆了口氣

世界排名第三的日本一姐山口茜19日在世錦賽女單金牌戰以21：14、21：11直落二擊敗球後戴資穎，打破個人在2018年奪下銅牌的最佳紀錄，首度獲得世界冠軍頭銜。

羽球世錦賽／為新加坡摘首金 駱建佑：年初兩站一輪遊打醒我

世錦賽男單金牌戰昨（19日）由世界排名22的新加坡選手駱建佑獲勝，替星國奪下世錦賽史上首面金牌。受訪時他興奮不已，但也提到自己年初在泰國時曾連2站「一輪遊」，「曼谷的成績提醒了我，讓我知道自己和世界頂尖好手的距離有多遠。」

輔大盃擊劍邀請賽 校際間以劍交流

第二十五屆輔大盃擊劍邀請賽，於12月18、19日在輔仁大學中美堂舉辦，希望能促進校際間的交流，達到以劍會友的目的，進而推廣擊劍活動與培養擊劍人才，特舉辦此活動。 也因聖誕節即將來，美麗的燈飾，也讓輔

搏擊／中國選手致命式違規獲勝引公憤 日本拳王大器：別恨中國人

日前中國武漢一場搏擊表演賽中，中國選手玄武出戰日本蠅量級世界拳王木村翔。不過，玄武在比賽過程中卻對木村翔違規抱摔，險些以頭部著地，此舉不只引起日方不滿，連中國搏擊界都出聲痛批玄武「無職業道德底線」。今天中午木村翔則在推特緩頰，表示自己的傷勢並無大礙，並要大家「別恨中國人。」

射箭／企業聯賽將新面孔 明年再增隊

中華企業射箭聯賽三年頒獎典禮今天登場，例行賽第5名的新竹愛山林隊，季後挑戰賽起驚奇7連勝，翻身登上至尊盟主寶座，以及例行...

NFL專欄／走向世界？野心不足

NFL日前公布各球團的世界行銷版圖，試圖將美式足球推向世界各地，卻遭到不少反彈，也讓人感到有些匪夷所思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。