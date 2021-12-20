射箭／企業聯賽將新面孔 明年再增隊

中華企業射箭聯賽三年頒獎典禮今天登場，例行賽第5名的新竹愛山林隊，季後挑戰賽起驚奇7連勝，翻身登上至尊盟主寶座，以及例行賽17戰全勝的寒舍魏均珩，榮膺滿分王和箭林之王，都寫下史詩級篇章。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤特別感謝中華奧會主席林鴻道，對射箭以及所有運動的支持；他另透露，企業射箭聯賽4年選秀明年2月展開，且將會有新隊伍加入，「目標是兩隊，但細節仍在討論中。」

邱炳坤提到，企箭聯賽是大家共同努力的成果，「我們會用更好的成績，回報林主席和企業界的支持，希望選手們日後不管是在企業射箭聯賽，或是亞運、奧運等國際大賽，都能名列前茅。」

率隊拿到男子天團的新竹愛山林隊鄧宇成說，企箭三年一開始時表現不是很好，但大家一起共同努力，在比賽中找缺點作改進，默契也愈來愈好；今年東奧摘下男團銀牌的他接續目標就是明年杭州亞運，他說：「會以入選為前提繼續努力。」

個人獎項的部分，寒舍集團魏均珩例行賽寫下17場全勝（含個人賽及團體賽）紀錄，勝率百分百，並以78支滿分箭登頂「滿分王」，箭尊爭霸戰再膺箭林之王；協會青年隊蘇思敏獲得「箭林之后」、「女子天團」，新北凱撒雷千瑩包辦黃金混雙和滿分后，都是大贏家。