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射箭／企業聯賽將新面孔 明年再增隊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華奧會主席林鴻道（左）頒獎給箭林之王魏均珩。圖／中華企業射箭聯盟提供
中華奧會主席林鴻道（左）頒獎給箭林之王魏均珩。圖／中華企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽三年頒獎典禮今天登場，例行賽第5名的新竹愛山林隊，季後挑戰賽起驚奇7連勝，翻身登上至尊盟主寶座，以及例行賽17戰全勝的寒舍魏均珩，榮膺滿分王和箭林之王，都寫下史詩級篇章。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤特別感謝中華奧會主席林鴻道，對射箭以及所有運動的支持；他另透露，企業射箭聯賽4年選秀明年2月展開，且將會有新隊伍加入，「目標是兩隊，但細節仍在討論中。」

邱炳坤提到，企箭聯賽是大家共同努力的成果，「我們會用更好的成績，回報林主席和企業界的支持，希望選手們日後不管是在企業射箭聯賽，或是亞運、奧運等國際大賽，都能名列前茅。」

率隊拿到男子天團的新竹愛山林隊鄧宇成說，企箭三年一開始時表現不是很好，但大家一起共同努力，在比賽中找缺點作改進，默契也愈來愈好；今年東奧摘下男團銀牌的他接續目標就是明年杭州亞運，他說：「會以入選為前提繼續努力。」

個人獎項的部分，寒舍集團魏均珩例行賽寫下17場全勝（含個人賽及團體賽）紀錄，勝率百分百，並以78支滿分箭登頂「滿分王」，箭尊爭霸戰再膺箭林之王；協會青年隊蘇思敏獲得「箭林之后」、「女子天團」，新北凱撒雷千瑩包辦黃金混雙和滿分后，都是大贏家。

中華奧會主席林鴻道恭喜所有選手，這一年經驗技術和成熟度都成長了，「不管亞、奧運，中華射箭隊都不處於劣勢，記得有一屆亞運時，會長跟我聊到南韓有3000支射箭企業隊，這讓我很震撼，希望有一天，射箭能成為職業運動。」

企箭三年得獎選手合影。圖／中華企業射箭聯盟提供
企箭三年得獎選手合影。圖／中華企業射箭聯盟提供

亞運 魏均珩 選秀

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