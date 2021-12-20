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羽球世錦賽／為新加坡摘首金 駱建佑：年初兩站一輪遊打醒我

聯合新聞網 / 綜合報導
駱建佑在羽球世錦賽男單封王，也是新加坡第一人。 美聯社
駱建佑在羽球世錦賽男單封王，也是新加坡第一人。 美聯社

世錦賽男單金牌戰昨（19日）由世界排名22的新加坡選手駱建佑獲勝，替星國奪下世錦賽史上首面金牌。受訪時他興奮不已，但也提到自己年初在泰國時曾連2站「一輪遊」，「曼谷的成績提醒了我，讓我知道自己和世界頂尖好手的距離有多遠。」

現年24歲的駱建佑今年表現大躍進，之前已先後奪下超級500海洛公開賽冠軍、超級1000印尼賽亞軍，如今世錦賽更上演黑馬傳奇，以「非種子」球員身分接連淘汰球王安賽龍（Viktor Axelsen）、16種子王高倫、3號種子安東森（Anders Antonsen）。

決賽對手為比駱建佑年長4歲的印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth），不過他絲毫不退縮，以21：15、22：20獲勝，搶下世錦賽男單金牌，改寫新加坡史上最佳成績。

「我有點無法思考，」駱建佑奪金後說：「年初的時候我完全沒想到這件事會發生（世錦賽奪金），我非常、非常開心。」

駱建佑會提到年初不是沒有原因，世界羽聯去年多項賽事受疫情影響延期至今年1月，泰國連續舉辦3站賽事，其中的Yonex公開賽和豐田公開賽，駱建佑都上演「一輪遊」，他說：「很久沒打比賽後，曼谷的成績提醒我，讓我知道自己和世界頂尖好手的距離有多遠。」

駱建佑表示，這如同當頭棒喝般激勵了自己，「在那之後我與安賽龍一起訓練，也得到了很多經驗，很開心今天能達到這個成就。」

羽球 新加坡

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