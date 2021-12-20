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羽球世錦賽／「戴資穎太強了」 山口茜：比完賽鬆了口氣

聯合新聞網 / 綜合報導
山口茜（右）展現韌性擊敗戴資穎，奪下個人生涯首座冠軍頭銜。 美聯社
山口茜（右）展現韌性擊敗戴資穎，奪下個人生涯首座冠軍頭銜。 美聯社

世界排名第三的「日本一姐」山口茜昨（19）日在世錦賽女單金牌戰以21：14、21：11直落二擊敗球后戴資穎，打破個人在2018年奪下銅牌的最佳紀錄，首度獲得世界冠軍頭銜。據日本媒體《Sponichi Annex》報導，山口茜認為獲勝關鍵是透過「韌性」不斷消磨對手，從而造成對方失誤。

「備戰世錦賽的這3個月以來，我打了很多場比賽，狀況其實時好時壞。最終能得到冠軍，感覺真的很棒。」山口茜接著提及戴資穎，稱讚她是非常厲害的球員：「比賽結束後我覺得鬆了口氣，因為我的對手真的很強，不論分差多大，我都得隨時保持專注，真的很緊張。」

山口茜在比賽中展現韌性，面對戴資穎多樣的攻擊方式，他耐心地做好防守，等待小戴發生失誤，尤其是第二局山口茜在12：10的情況下乘勝追擊連得7分，成功掌握比賽節奏，最終才得以擊敗世界球后。

戴資穎 羽球

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