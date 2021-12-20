快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈

台灣恐缺電 台積電增建先進製程晶圓廠日本成另一選項？

冬奧／是否外交抵制？潘文忠：召開跨部會小組評估

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
教育部長潘文忠（右）、常務次長體育署代理署長林騰蛟（左），上午出席立法院教育及文化委員會時，對於美國等多宣布對北京冬奧進行外交抵制，我國是否派人參加一事，潘文忠表示，以選手參賽優先。記者黃義書／攝影
教育部長潘文忠（右）、常務次長體育署代理署長林騰蛟（左），上午出席立法院教育及文化委員會時，對於美國等多宣布對北京冬奧進行外交抵制，我國是否派人參加一事，潘文忠表示，以選手參賽優先。記者黃義書／攝影

北京冬奧明年2月登場，包括美國在內已表態外交抵制，今天教育部長潘文忠出席立法院教育及文化委員會會議時表示，近期將召開跨會專案小組，將審慎評估再做出相關回應。

潘文忠強調，保障選手參賽權益為優先，至於國際政治形勢涵蓋廣泛，會召開由外交部、內政部、陸委會等跨部會會議，近期開會討論；不過確切開會時間，潘文忠目前還沒答案。

冬季奧運明年2月4日登場，目前中華代表團僅黃郁婷取得競速滑冰參賽資格。潘文忠表示，目前選手仍在爭取冬奧門票，體育署評估約有5到8位能獲得冬奧資格。

今天會議是由潘文忠和常務次長體育署代理署長林騰蛟出席，立委萬美玲提問，原定林騰蛟只代理3個月到12月1日，但今天已20日，為何仍持續代理，「一定要高標準，但人最重要，過去給這個人多大權限、彈性、尊重，過去我們用體育署長用很兇，為什麼人才留不下來？人才找不進來？」

林騰蛟承認，代理體育署長的任務，原則上「還可以」，「如果有署長更專業去領導體育發展，當然更好。」

潘文忠回應，體育署長任用有高標準、高規格，需要時間找尋適合人選。

冬奧 黃郁

延伸閱讀

是否參加北京冬奧？潘文忠：以選手參賽優先

尼加拉瓜來台學生 潘文忠：維護學生受教權

學習歷程檔案轉移 教育部長潘文忠：12月底前全部完成

生生用平板...家長憂學童使用3C 潘文忠：「正用」比禁止好

相關新聞

羽球世錦賽／失金不氣餒 戴資穎自勉：情緒留心裡 壯大自己

我國世界球后戴資穎昨（19日）在羽球世錦賽金牌戰不敵日本好手山口茜，最終以銀牌坐收。對於未能奪金，小戴昨晚在IG抒發情緒，坦言雖然不滿意自身表現，但也已經盡力了：「2021很開心也很難過，把所有情緒都留在心裡，壯大自己。」

網球／灰姑娘旅程太驚奇 瑞度卡努獲BBC年度風雲人物

今年美網驚奇摘下冠軍的英國女將瑞度卡努（Emma Raducanu），年末再獲得大獎肯定，她擊敗「跳水王子」戴利（Tom...

網球／ATP挑戰賽奪冠後又一喜訊 曾俊欣獲澳網會內外卡

台灣網球好手曾俊欣在馬亞網球挑戰賽第2站高舉金盃，奪首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，父親曾育德今天捎來好消...

冬奧／是否外交抵制？潘文忠：召開跨部會小組評估

北京冬奧明年2月登場，包括美國在內已表態外交抵制，今天教育部長潘文忠出席立法院教育及文化委員會會議時表示，近期將召開跨會...

UVL／女子組預賽高雄登場 衛冕軍姊妹花、冠軍舉球員吸睛

110學年度大專排球聯賽（UVL）女子組預賽今天起在國立高雄科技大學楠梓校區登場，將進行為期5天30場的賽事，衛冕軍台北...

網球／美網奪冠一夕爆紅 瑞度卡努獲選BBC年度體壇風雲人物

今年美網驚奇奪冠、一夕爆紅的網球好手瑞度卡努（Emma Raducanu）被評為2021年的「BBC年度體壇風雲人物」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。