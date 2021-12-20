冬奧／是否外交抵制？潘文忠：召開跨部會小組評估
北京冬奧明年2月登場，包括美國在內已表態外交抵制，今天教育部長潘文忠出席立法院教育及文化委員會會議時表示，近期將召開跨會專案小組，將審慎評估再做出相關回應。
潘文忠強調，保障選手參賽權益為優先，至於國際政治形勢涵蓋廣泛，會召開由外交部、內政部、陸委會等跨部會會議，近期開會討論；不過確切開會時間，潘文忠目前還沒答案。
冬季奧運明年2月4日登場，目前中華代表團僅黃郁婷取得競速滑冰參賽資格。潘文忠表示，目前選手仍在爭取冬奧門票，體育署評估約有5到8位能獲得冬奧資格。
今天會議是由潘文忠和常務次長體育署代理署長林騰蛟出席，立委萬美玲提問，原定林騰蛟只代理3個月到12月1日，但今天已20日，為何仍持續代理，「一定要高標準，但人最重要，過去給這個人多大權限、彈性、尊重，過去我們用體育署長用很兇，為什麼人才留不下來？人才找不進來？」
林騰蛟承認，代理體育署長的任務，原則上「還可以」，「如果有署長更專業去領導體育發展，當然更好。」
潘文忠回應，體育署長任用有高標準、高規格，需要時間找尋適合人選。
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