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UVL／女子組預賽高雄登場 衛冕軍姊妹花、冠軍舉球員吸睛

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
109UVL決賽，北市大4局激戰擊退衛冕軍台師大，相隔十屆封后。圖／大專體總提供
109UVL決賽，北市大4局激戰擊退衛冕軍台師大，相隔十屆封后。圖／大專體總提供

110學年度大專排球聯賽（UVL）女子組預賽今天起在國立高雄科技大學楠梓校區登場，將進行為期5天30場的賽事，衛冕軍台北市立大學今年加入台師大昔日冠軍舉球員廖苡任，成新學年一大看點。

北市大上學年粉碎台師大連霸夢，今年再有補強，5名大一新鮮人中，甘可慧、陳莉鈞已在企業排球聯賽登場，其中陳莉鈞的姊姊陳莉鎔是北市大3年級舉球員，姊妹聯手拚衛冕成排球場一段佳話；107學年和台師大一起拿下冠軍廖苡任，今年也改披北市大學，加上北市大學昔日當家舉球陳佳蔓續讀研究所，衛冕軍今年依舊戰力完整，有望蟬聯后位。

除了原先在一級的北市大、台灣師大、高雄師大、台北商大、中正大學、成功大學、中山大學、高雄科技大學和台南大學，今年台北護理健康大學、東華大學以和台北大學也加入一級舞台；北護是109學年公開二級冠軍，北大收穫季軍，兩隊將是隊史首度登上一級舞台。

這階段賽事開放觀眾入場觀賽，球迷須配合校方的防疫措施與全程配戴口罩觀賽。

排球

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