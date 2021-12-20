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羽球世錦賽／失金不氣餒 戴資穎自勉：情緒留心裡 壯大自己

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎在羽球世錦賽摘銀。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎在羽球世錦賽摘銀。 圖／Badminton Photo提供

我國世界球后戴資穎昨（19日）在羽球世錦賽金牌戰不敵日本好手山口茜，最終以銀牌作收。對於未能奪金，小戴昨晚在IG抒發情緒：「2021很開心也很難過，把所有情緒都留在心裡，壯大自己」，坦言雖然不滿意自身表現，但也已經盡力了。

戴資穎在昨天的世錦賽金牌戰以14：21、11：21敗給山口茜，無緣突破我國羽球選手在世錦賽的最佳成績，但仍破除小戴自己的「八強魔咒」，並改寫個人世錦賽紀錄。對此，她在IG限時動態中寫道：「結果不是最好的，但至少我成功超越了自己。雖然我不滿意自己今天的表現，但我盡力了。接受每一個不完美，未來繼續跟自己比賽。」

今年對小戴而言是豐收的一年，2020年世界羽聯巡迴賽總決賽因疫情順延至2021年1月舉辦，戴資穎最終擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marín）抱走生涯第三座年終賽冠軍，接著在東京奧運、本屆世錦賽都奪下銀牌。她感謝粉絲的打氣和關心，並且有感而發：「2021很開心也很難過，把所有情緒都留在心裡，壯大自己。」

戴資穎昨晚發布限時動態吐露心聲。 圖擷自戴資穎IG
戴資穎昨晚發布限時動態吐露心聲。 圖擷自戴資穎IG

戴資穎 羽球

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