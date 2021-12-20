網球／灰姑娘旅程太驚奇 瑞度卡努獲年度風雲人物

今年美網驚奇摘下冠軍的英國女將瑞度卡努（Emma Raducanu），年末再獲得大獎肯定，她擊敗「跳水王子」戴利（Tom Daley）、「蛙王」比提（Adam Peaty）等，獲選為BBC年度體壇風雲人物，成為近44年來首位獲獎的女性網球運動員。

2021年成瑞度卡努的豐收年，7月溫布頓，她首度在大滿貫會內賽亮相就一路打進第四輪，美網更從會外賽一路挺進最終戰，寫下連10場比賽都直落2奪勝的冠軍驚奇，世界排名從百名外竄升到19位，成為英國「一姊」，並獲得BBC年度體壇風雲人物大獎。

根據投票結果，戴利在票選上排名第2，東京奧運奪下2金1銀的比提排第3，另外入選的還有足壇球星史特林（Raheem Sterling）、拳擊名將福瑞（Tyson Fury）和英國帕運最成功的自由車女選手史托瑞（Sarah Storey）。

瑞度卡努先前才確診新冠肺炎，她透過影片表示，很榮幸獲得提名，更開心得到獎項肯定，「我是看著BBC年度體壇風雲人物長大，很榮幸能和歷屆得獎者齊名，我也為英國網球開心，我們再度拿到這座獎項了！」

她也特別感謝球迷的投票和支持，「今年溫布頓能在家鄉群眾前比賽，得到的能量是我前所未有的感受。」

前一位拿下BBC年度體壇風雲人物的網球女將是1977年的韋德（Virginia Wade），她也是瑞度卡努美網登頂前，最後一位獲得大滿貫的英國女將；最近一次獲獎的網將則是「英國希望」墨瑞（Andy Murray），他在2016年蟬聯獎項。

瑞度卡努也是近15年來首位獲獎的女性運動員，前一位是2006年的馬術女將菲莉普斯（Zara Phillips）。