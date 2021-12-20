網球／ATP挑戰賽奪冠後又一喜訊 曾俊欣獲澳網會內外卡

台灣網球好手曾俊欣在馬亞網球挑戰賽第2站高舉金盃，奪首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，父親曾育德今天捎來好消息，曾俊欣已獲得2022年澳網男單會內外卡。

現年20歲的曾俊欣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，仍辛苦征戰國際賽，這次遠征葡萄牙，在馬亞網球挑戰賽第2站有所斬獲，昨晚男單決賽上演逆轉戲碼，以5比7、7比5、6比2力退地主選手波黑斯（Nuno Borges），勇奪首座ATP挑戰賽男單冠軍。

曾俊欣成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生後，再有台灣選手拿下ATP挑戰賽男單冠軍，王宇佐賽後也在臉書分享曾俊欣奪冠的消息，期許曾俊欣繼續加油。

上週世界排名232名的曾俊欣，今天最新排名出爐後，躋身前200名內，排名來到188名，原先已取得2022年澳洲網球公開賽男單會外賽門票，曾育德今天透過臉書回覆訊息證實，曾俊欣已獲得澳網主辦單位提供男單會內外卡。

曾俊欣接下來將繼續征戰，預計明年3月底前都不會返台（將視屆時防疫政策情況而定），談到對兒子的期許，曾育德認為，一步一步來，「紮實自己的能力，成績自然隨之而來」。