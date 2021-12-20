快訊

王力宏聲明錯誤連篇狂刪文！2疑點印證「寫手不只1人」

公投結果出爐！學者：後續將影響中二補選以及2022選舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／ATP挑戰賽奪冠後又一喜訊 曾俊欣獲澳網會內外卡

中央社 / 台北20日電
剛奪下首座ATP挑戰賽男單冠軍的曾俊欣，已獲得2022年澳網男單會內外卡。 圖／四維基金會提供
剛奪下首座ATP挑戰賽男單冠軍的曾俊欣，已獲得2022年澳網男單會內外卡。 圖／四維基金會提供

台灣網球好手曾俊欣在馬亞網球挑戰賽第2站高舉金盃，奪首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，父親曾育德今天捎來好消息，曾俊欣已獲得2022年澳網男單會內外卡。

現年20歲的曾俊欣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，仍辛苦征戰國際賽，這次遠征葡萄牙，在馬亞網球挑戰賽第2站有所斬獲，昨晚男單決賽上演逆轉戲碼，以5比7、7比5、6比2力退地主選手波黑斯（Nuno Borges），勇奪首座ATP挑戰賽男單冠軍。

曾俊欣成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生後，再有台灣選手拿下ATP挑戰賽男單冠軍，王宇佐賽後也在臉書分享曾俊欣奪冠的消息，期許曾俊欣繼續加油。

上週世界排名232名的曾俊欣，今天最新排名出爐後，躋身前200名內，排名來到188名，原先已取得2022年澳洲網球公開賽男單會外賽門票，曾育德今天透過臉書回覆訊息證實，曾俊欣已獲得澳網主辦單位提供男單會內外卡。

曾俊欣接下來將繼續征戰，預計明年3月底前都不會返台（將視屆時防疫政策情況而定），談到對兒子的期許，曾育德認為，一步一步來，「紮實自己的能力，成績自然隨之而來」。

曾俊欣 澳網 王宇佐

延伸閱讀

曾俊欣逆轉勝 勇奪首座ATP挑戰賽男單冠軍

網球／決賽三盤逆轉！「夜市球王」曾俊欣奪生涯挑戰賽首冠

澳網／傷兵連發 捷克前球后、今年4強都缺席

網球／澳網打不打？約克維奇ATP盃先參戰

相關新聞

網球／ATP挑戰賽奪冠後又一喜訊 曾俊欣獲澳網會內外卡

台灣網球好手曾俊欣在馬亞網球挑戰賽第2站高舉金盃，奪首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，父親曾育德今天捎來好消...

羽球世錦賽／小戴腿傷 惜抱銀

東京奧運後就全力為世錦賽準備，我國羽球「世界球后」戴資穎一路打進決賽，但昨天最終戰卻遇腿傷攪局，以十四比廿一、十一比廿一...

徐薇淩談LPGA首冠 上網才知粉絲多

在今年五月奪下生涯首座女子高球美巡賽（LPGA）單站冠軍，並以國手身分參加東京奧運的台灣女子好手徐薇淩，昨天在大溪高球場...

網球／灰姑娘旅程太驚奇 瑞度卡努獲年度風雲人物

今年美網驚奇摘下冠軍的英國女將瑞度卡努（Emma Raducanu），年末再獲得大獎肯定，她擊敗「跳水王子」戴利（Tom...

曾俊欣逆轉勝 勇奪首座ATP挑戰賽男單冠軍

台灣網球好手曾俊欣今天在葡萄牙舉行的馬亞網球挑戰賽第2站，以5比7、7比5、6比2逆轉地主選手波黑斯（Nuno Borge...

全國萬人健行 3萬人曬冬陽

中華民國一一○年國民體育日全國萬人健行昨天大會師，來自全台超過三萬人到基隆市外木山海岸健行。氣溫雖偏低但有陽光，適合散步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。