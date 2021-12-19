羽球世錦賽／駁退休傳聞 戴資穎：不是真的
世界球后戴資穎今年東京奧運和世界羽球錦標賽都有所收穫，都拿下單打銀牌，面對退休的傳聞，她今天在世錦賽決賽後親自澄清「不是真的」；明年又是新的開始，永遠為自己加油。
戴資穎今年初泰國兩站超級1000系列賽與年終賽，都闖進決賽，並在年初的年終賽封后，還一舉打破2大賽魔咒，不僅在東京奧運闖進決賽，拿下銀牌，還在世界羽球錦標賽與同樣首闖決賽的日本名將山口茜（Akane Yamaguchi）上演爭金戲碼，儘管以14比21、11比21落敗，無緣金牌，個人卻有所突破。
談到世錦賽金牌戰表現，戴資穎賽後接受大會安排訪問時表示，「速度上面沒有辦法去做我想要的跑動，球也沒辦法做出很好的控制」，她自認表現不好。
不過，面對傳聞將退休的消息，戴資穎直接以英文表示Not true（不是真的），來駁斥謠言。
戴資穎賽後也在個人Instagram留言，除了感謝現場的加油聲和支持她的人，也向團隊表達謝意，「沒有強大的你們，沒辦法一起努力到現在」。
戴資穎也向自己喊話，今年已結束，明年又是新的開始，永遠為自己加油。
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