網球／決賽三盤逆轉！「夜市球王」曾俊欣奪生涯挑戰賽首冠
「夜市球王」曾俊欣稍早在ATP挑戰賽葡萄亞馬亞2站決賽以5：7、7：5、6：2逆轉大會五號種子博爾赫斯（Nuno Borges），勇奪個人生涯首座挑戰賽冠軍頭銜。
曾俊欣上周在馬亞1站就展現絕佳狀況，一路殺進決賽，可惜最終遭法國選手布蘭卡諾（Geoffrey Blancaneaux）3盤逆轉，無緣職業生涯首座挑戰賽冠軍。
這回曾俊欣重整步伐，在最喜歡的紅土場地一路過關斬將，先在四強賽擊敗大會頭號種子馬丁（Andrej Martin），今在決賽對上地主選手博爾赫斯，開局立刻破發，盤末遭對手反破追平，關鍵第12局曾俊欣也沒能守住，以5：7讓出首盤。
第二盤開局劇本與首盤相似，曾俊欣同樣率先破掉博爾赫斯發球局，接著又被反破回到平手局面，不過，這回曾俊欣於第11局把握機會再度破發，隨後穩穩保住發球局拿下第二盤扳平比分。
來到決勝盤，曾俊欣越打越自信，手感逐漸回溫的他一路將博爾赫斯壓著打，最終在第3局、第5局兩度破發，自己的發球局也都保發成功，僅花了37分鐘就收下第三盤，確定奪冠後他開心地躺在地上慶祝，隨後起身與博爾赫斯致意，主審也給予鼓勵，對曾俊欣比了「讚」的手勢。
轉職業後第四年，曾俊欣終於奪下首座ATP挑戰賽冠軍，創下個人最佳成績，進帳80點積分也讓他的ATP男單世界排名來到生涯新高，接下來他將繼續征戰各地獲得更高積分，替明年一月的澳網會外賽做準備。
2001年出生獲得挑戰賽冠軍選手：
🏆 Tenistas nacidos en el año 2001 que han ganado un título Challenger:— Ariel Fernández (@AFD7L) December 19, 2021
🇮🇹 Jannik Sinner
🇺🇸 Brandon Nakashima
🇪🇸 Carlos Gimeno
🇦🇷 Juan Manuel Cerúndolo
🇨🇿 Jiri Lehecka
🇮🇹 Giulio Zeppieri
🇦🇷 Thiago Tirante
🇹🇼 CHUN-HSIN TSENG [Maia] pic.twitter.com/9OVDsKNnjF
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