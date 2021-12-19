足球／史上海拔最高迷你足球賽在台中 和平區原鄉開踢

號稱有史以來第一次，海拔最高的「2021台中市偏鄉校園社區足球扎根計畫」，今天在台中和平區原鄉和平國小熱鬧登場。台中市運動局邀請和平區的幼稚園及國民小學師生，透過簡易足球親子互動的交流及賽事，分成U6幼兒組及U8國小組體驗足球樂趣，打造台中足球酷運動、酷城市。運動局科長林宜萱今天也代表局長李昱叡前往賽場，為小選手們加油打氣，現場氣氛歡樂。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕非常重視足球發展，台中市近年來積極推動足球運動，現已扎根至和平區原鄉，提供原住民幼童有更多機會接觸足球運動，感謝中華民國校園社區運動聯盟協會與市府共同深耕基層足球運動，藉由足球運動增進親子間的情感及對足球運動的認識，並促進足球運動蓬勃發展。

參與活動的白冷國小校長林伶惠表示，首次體驗迷你足球運動，小朋友非常高興，盛讚這個運動未來能持續拓展。和平國小主任詹政宏也表示，感謝運動局把運動資源帶到和平區，讓原住民孩子實際參與足球比賽過程及享受踢球樂趣。

運動局表示，市府推動迷你足球運動，長期與中華民國校園社區運動聯盟協會合作辦理「2021社區足球深耕-幼童足球指導員前進校園計畫」，累計已巡迴台中80所國小及幼兒園進行體驗學習，持續扎根基層足球運動，未來將持續推展基層足球運動。