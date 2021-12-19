足球／高雄掀起足球小旋風 六年計畫扎根基層

由中華民國迷你足球協會舉辦的110學年度幼兒園盃足球賽高雄區賽事今天在鳳山體育館舉行，去年受疫情影響停辦一年，今年恢復舉辦後共吸引22支U6隊伍報名參加，由於比賽場館選在高雄職籃鋼鐵人隊的主場館鳳山體育館，因此也吸引相當多家長前來朝聖拍照。

相當關注高雄足球基層發展的立委許智傑也偕同運動發展局局長侯尊堯、前秘書蘇致榮親臨現場為所有參賽小選手加油打氣，許智傑表示，「足球六年計畫」是全面性的，不僅從基層開始培養選手往上銜接至各年齡層，也健全國家隊與可能的職業型態發展，驅動年輕選手有目標可努力，目前高雄需先從讓小朋友喜歡足球開始，進而將足球當成是生活的一部分，即便將來不是國手或職業選手，但也能在社區持續燃燒對足球的熱愛。」

來自新興黃蜂俱樂部的小球員徐楚勛，跟著哥哥學踢足球一年多，在父母的鼓勵下也加入了俱樂部球隊，據徐媽媽表示，楚勛自從開始接觸足球後變得更有生活自理能力，食量增大也不再挑食，體能更是明顯提升一個檔次，優點多到數不完，比較辛苦的是家長必須花更多的時間在一旁陪同，但也相對有更多機會與其他家長交換育兒經，一起陪小孩成長。