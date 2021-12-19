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戴資穎世錦賽奪銀 陳其邁：等你回家

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與羽球國手戴資穎透過電視裡轉播合照。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁與羽球國手戴資穎透過電視裡轉播合照。記者林巧璉／攝影

台灣世界球后戴資穎稍早在2021羽球世錦賽女單決賽奪下銀牌，創下自己個人在世錦賽最佳成績。高雄市長陳其邁發臉書恭喜小戴，他說，今天特別和戴爸一起魏小戴加油，小戴突破自己，拿下世錦賽銀牌！

小戴和日本女將山口茜苦戰兩局後，以14：21、11：21落敗，創下個人最佳成績。陳其邁說，小戴勇敢不放棄、"Truly Trust Yourself"的精神，再次寫下自己的紀錄，也讓全世界為她每一場的表現印象深刻。最棒的小戴，加油！我們在高雄等你回家！

陳其邁發文指出，雖然遇上昨天中場休息「找垃圾」的可愛插曲，戴資穎/ Tai Tzu Ying 仍一路挺進羽球世錦賽決賽，今日對上以速度和技巧見長的日本好手山口茜。

世錦賽 羽球 戴資穎

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