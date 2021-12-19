聽新聞
test
0:00 / 0:00
戴資穎世錦賽奪銀 陳其邁：等你回家
台灣世界球后戴資穎稍早在2021羽球世錦賽女單決賽奪下銀牌，創下自己個人在世錦賽最佳成績。高雄市長陳其邁發臉書恭喜小戴，他說，今天特別和戴爸一起魏小戴加油，小戴突破自己，拿下世錦賽銀牌！
小戴和日本女將山口茜苦戰兩局後，以14：21、11：21落敗，創下個人最佳成績。陳其邁說，小戴勇敢不放棄、"Truly Trust Yourself"的精神，再次寫下自己的紀錄，也讓全世界為她每一場的表現印象深刻。最棒的小戴，加油！我們在高雄等你回家！
陳其邁發文指出，雖然遇上昨天中場休息「找垃圾」的可愛插曲，戴資穎/ Tai Tzu Ying 仍一路挺進羽球世錦賽決賽，今日對上以速度和技巧見長的日本好手山口茜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言