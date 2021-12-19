聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球世錦賽／不敵山口茜 戴資穎「銀」恨仍寫個人最佳
我國羽球「世界球后」戴資穎首闖世錦賽最終戰，今天碰日本「一姊」、世界排名第3的山口茜，首局以14：21讓出，第二局再因大腿舊傷影響跑動，以11：21讓出勝利，沒能帶回我國史上第一面世錦賽金牌。
小戴過去6度挑戰世錦賽，連5度都在8強止步，今年東京奧運奪下銀牌後就全力為世錦賽準備，沒有參加任何世界巡迴賽；來到西班牙，小戴雖有兩場打滿3局，仍以第一種子身分拿到決賽門票，並和第2種子山口茜會師決賽。
兩人過去已經17度碰頭，小戴取得10勝7敗些微優勢，不過最近一次碰頭已是2019年7月的印尼公開賽，當時由山口茜直落2奪勝、中斷對戰2連敗。
今天第18度碰頭，首局小戴一度取得7：4領先，但被山口茜先追平，長拍對峙下小戴失誤再增加，13：15時又讓山口茜連拿4分拉開比數，以14：21讓出首局。
第一局結束後，小戴將大腿的彈繃拆下，儘管開局陷入1：4落後，但接續連拿6分反超；山口茜先追到9：9，接續再連拿2分，反以11：9領先進入暫停。
恢復比賽後山口茜率先得分，再靠小戴回球出界、掛網追加分數，先取得19：11優勢；小戴機會球掛網讓山口茜收到「冠軍點」，加上最後一球誤判，讓山口茜發球直接得分，以21：11迎接個人第一面世錦賽金牌。
「羽球精靈」鄭韶婕2011年打進世錦賽最終戰但無緣金牌，相隔10年小戴闖進決賽至少追平紀錄，今年雖沒能締造史無前例的金牌成績，銀牌仍寫下個人最佳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言