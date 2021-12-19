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澳網／傷兵連發 捷克前球后、今年4強都缺席
年度第一場大滿貫澳網開戰倒數不到1個月，不過陸續傳出大咖球星退出消息，先是捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）因手傷缺陣，今天官方再宣布，美國女將布蕾迪（Jennifer Brady）因腿傷也確定缺陣。
澳網明年1月17日登場，先前官方宣布的第一波名單，包括40歲的美國名將小威廉絲（Serena Williams）、養傷中的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都缺席；普莉絲可娃則是三天前因訓練時傷了右手，不只澳網前兩站熱身賽，年度第一場大滿貫都無法與會。
今年初澳網首度打進大滿貫4強的布蕾迪，明年也確定無法到墨爾本延續佳績，世界排名25的她是因左腳傷勢退出；布蕾迪今年8月辛辛那提第二輪退賽後就再沒出賽紀錄，無法參加開季比賽，代表復出時程要再延後。
在兩位女將宣布退出前，前美網冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）也說考慮身體狀況，不會到澳洲參賽。
明年澳網將從17日進行到30日，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）將以衛冕軍身分挑戰生涯第10座澳網金盃。
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