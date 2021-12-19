網球／ 阿布達比邀請賽墨瑞、納達爾 雙雙敗給年輕小將

阿布達比邀請賽昨晚落幕，雖然只是表演賽性質，但大咖球員不少，不僅前英國球王墨瑞（Andy Murray）前來參賽，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也在此宣告復出。不過這兩人最終都未奪冠，反倒由新一代俄羅斯好手魯布列夫（Andrey Rublev）拔得頭籌。

納達爾自法網結束後就因傷未再參賽，直到近期的阿布達比邀請賽才復出，四強賽碰上墨瑞，納達爾顯然尚未調整至最佳狀態，非受迫性失誤連連，讓對手墨瑞連取兩盤晉級冠軍戰。

另一方面，24歲的魯布列夫與22歲的加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）展開新生代對決，兩人激戰3盤後由魯布列夫帶走勝利。而由於是邀請賽形式，賽制特別增加了三、四名排名賽，也讓觀眾得以大飽眼福。

冠軍戰由34歲的墨瑞與小他10歲的魯布列夫展開，魯布列夫今年狀況極佳，即使面對前球王也無所畏懼，以6：4、7：6直落二獲勝，奪得阿布達比邀請賽男單冠軍。

季軍戰同為「老少對決」，由納達爾出戰沙波瓦洛夫，沙波瓦洛夫在首盤率先破發，不過「蠻牛」頂住壓力，隨即回破後保發，並以7：4拿下搶七，搶下首盤。次盤沙波瓦洛夫展現壓制力，以6：3拿下，進入決勝搶十，沙波瓦洛夫發揮「體力條」優勢，以10：6力克老將，奪下第三名。