2021年徐薇淩榮耀分享球敘 高協理事長王政松力推高爾夫6年振興計畫

2021年是台灣高爾夫運動最辛苦但也是最感到榮耀的一年；五月適逢COVID-19疫情升溫嚴峻之際，我國優秀職業女子高爾夫選手徐薇淩從美國傳來捷報，榮獲LPGA Pure Silk 純絲錦標賽第一名，奪得美巡職業生涯首冠，並取得東京奧運參賽資格。緊接著八月奧運高爾夫男子最後一天賽事，選手潘政琮再次勇奪銅牌。這一連串的佳績佳音，無疑地為廣大高爾夫球友帶來無比正向力量。

中華民國高爾夫協會王政松理事長在選手徐薇淩奪首冠當下即向相關主管機關回報，蔡英文總統獲知喜訊後隨即於5月24日致頒賀電表達「國人與有榮焉」之意。王理事長與選手徐薇淩相約，於12月19日假桃園市大溪球場，共同主辦「2021年徐薇淩榮耀分享球敘」活動，將此職涯首冠榮耀之心歷路程，與國內眾多高爾夫愛好者分享！

中華高協王政松理事長表示，薇淩的這座冠軍不僅是她個人，對台灣現在所有旅外、國內青少年選手而言，都別具意義。因為，這是繼鄭美琦、龔怡萍、曾雅妮之後，我國球員再次於LPGA大放異彩。薇淩從她七歲開始學習高爾夫，自小優異成績就受到矚目，也廣受社會各界支持與栽培。更值得稱許的是，薇淩在有所成就後依然常存感恩之心，只要有機會就會為台灣高爾夫運動推廣工作，提出建言發聲。為了慶祝分享她的LPGA首冠，特別與中華高協在大溪高爾夫球場，共同主辦本次榮耀分享球敘活動，敬邀請各界先進共襄盛舉。

徐薇淩特別表示，要感謝中華高協王理事長，在這台灣暌違九年後的冠軍下，為我舉辦這場盛會，與大家一同慶祝，振興高球，榮耀台灣！也感謝大溪球場，2018年我曾經在這裡創下我美麗的回憶，今天再用完美的一日，延續下去。

中華高協理事長王政松(中)與徐薇淩(左)。 中華高協提供

王理事長指出，這次球敘活動訊息公告後不久，產官學、體育界等各界人士報名反應熱烈，共計有五十四組、216位高球運動愛好者參與擊球。其中另安排三位青少年培訓隊選手：陳宥竹、黃品菲、陳品睎，在此次奧運代表團高尚宏教練帶隊下共同切磋競技。徐薇淩與所有球友分享指出，「每一次揮桿，都需要屏氣凝神，選手如此，球迷亦是如此。我們都用相同的信念，期待著好事發生。」

球敘活動預計於上午10時10至20分安排媒體聯訪，10時30分起開球儀式，11時貴賓準時開球。賽後晚宴於下午17時30分起在球場二樓明園餐廳舉辦。為增添活動光采，徐薇淩致贈參賽貴賓每位一顆簽名球，並提供東京奧運實戰球衣、冠軍賽事果嶺旗、實戰推桿等三樣，個人征戰各場高爾夫賽事，具非凡意義物品供大會義賣認購。本次活動之義賣款、報名費等收入，扣除相關支出成本後，將全數挹注中華高協推動台灣高爾夫球運動之用。除了榮耀分享之外同時也代表著傳承意義，以鼓勵更多後進能夠持續在高爾夫訓練路上精進，培育出更多我國優秀征戰國際賽場選手。

徐薇淩期盼透過今天的活動，讓自己有機會大聲地與我的團隊們、家人們及支持我的人，再次說一聲：謝謝。徐薇淩指出在今年5月23號的LPGA生涯首勝時，雖然只有媽媽與幾位朋友陪伴我推完最後一推，但透過社群網路，自己才知道，原來有這麼多人陪我一起開心、一起感動、 一起哭，即便過了幾個月，仍然陸續有人告訴我，他們也陪我一起哭了！這些期望是帶動薇淩繼續努力向前的動力。

徐薇淩表示，感謝參與此次盛會的貴賓，都代表著我每一次進洞的力量，有了這些能量，我將努力昂首闊步。明年2022年，台灣將有幾位戰友一同加入LPGA的行列，高爾夫的榮耀分享，在今天的球敘下，只是個開端！在未來，我期待大家一起享受，進洞喜悅每一刻！

王理事長期許，透過這次「2021年徐薇淩榮耀分享球敘」活動，讓家長學童、主管機關等社會各界人士明瞭，高爾夫運動是一項不受限於身高、體型的運動，很適合國人體適能及生涯發展，徐薇淩的學習訓練歷程及感恩回饋之正面形象，是高爾夫運動人士可學習的典範。中華高協有責任與義務，賡續推動「高爾夫六年振興計畫」，尋求高球愛好者、企業、主管機關等各界以共同挹注資源、關注發展，讓高爾夫運動穩健運作成長。