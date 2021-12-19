羽球世錦賽／戴資穎可愛童音喊「我的垃圾勒」 網友：反差萌

世界球后戴資穎出戰世錦賽，昨（18日）四強賽擊敗中國選手何冰嬌，今天將與日本一姐山口茜爭金。小戴除了連連打出令球評嘆為觀止的好球外，場邊花絮也捕捉到她在休息時間不斷東翻西找並喊道「我的垃圾勒～」，超萌舉動令網友直呼「太可愛了！」

鏡頭捕捉到戴資穎在對戰何冰嬌拿下首局後，休息時不停翻找著包包，並唸道：「我的垃圾勒～」，替她冰敷的教練賴建誠問她在找什麼，小戴回答：「垃圾。不見了……」似乎是想找出垃圾拿去丟，教練則勸她：「沒關係啦，不用找了。」戴資穎這才起身，無奈地搔搔頭。

網友除了直呼戴資穎模樣超可愛外，也提到她與場上的樣子形成極大「反差」：「球后突然從場上超殺的霸氣變成小孩子的童音在找垃圾，好反差」、「場上霸氣，一到場下變成認真要找出垃圾的潔癖小朋友」。

戴資穎預計將在今晚5點出戰世界排名第三的日本一姐山口茜，兩人都是生涯首度闖進世錦賽金牌戰，都要力拚個人最佳成績。而小戴也是繼「羽球精靈」鄭韶婕之後，史上第二位闖入世錦賽女單決賽的台灣選手，若能奪金，將改寫我國在世錦賽的最佳成績。