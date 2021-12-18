足球／安聯小世足 U10銘傳天王星初嘗晉級滋味

2021安聯小小世界盃今天在蘆洲河畔公園進行新北區資格賽，由於上周因雨延至今天進行最後的淘汰賽。U10組由銘傳天王星對上新北銀河，銘傳天王星一開始雖然落後，但是教練官瑞祥在一旁不斷提醒場上球員要有耐心、空間拉開看好再傳，最後在唯一女將李雋云的控球及多次傳球助攻搭配崔哲維起腳射門攻勢下帶領球隊以4：1晉級。

官瑞祥賽後表示，這是他多次參加安聯小世足以來進步最多的比賽，現在已逐漸能在重要關頭做出正確決定，從以前的大腳亂踢到現在的小組配合顯示球員已逐漸在成長，尤其是崔哲維在控傳球方面的穩定度是他認為能晉級的關鍵。

北台灣足球圈知名的「偶像老師」陳欣怡率領的LS紅雀在U12組以2：0擊退西門國小再次進軍決賽，西門國小全隊身形比LS紅雀高大也年長一歲，因此LS紅雀踢得有點辛苦。但LS紅雀謝丞芳跳出來當攻擊發動機，他是全場最矮小的球員卻在後場攔截不少球並發動攻勢製造得分機會，另一位關鍵陳芃蓁也是攻守主力女將不但有高大的體型也有速度，屢屢製造許多快攻。教練陳欣怡賽後表示，雖然體型及年紀都不及對手，有許多後場可能失球的門前球都能利用壓迫防守化解，同時靠著良好的默契在分球時處理果決明確，在防守反擊時也能利用速度撕裂對方防守陣型。

「偶像老師」陳欣怡在2018年首次率隊參加安聯小世足拿下U6及U8雙料冠軍後便一直是此項賽事決賽的常客，她曾帶領U6組的球隊單日拿下七連勝，據她表示，她指導的球隊平常都以八人制賽事為主，踢五人制的比賽空間感跟視野會更好，尤其是撞牆及快速轉移觀念每年都在進步，她常鼓勵球員能多射門，享受足球進球的成就感，增加更多自信心。

晉級名單：

U6 MFA Cubs

U8 樂活紅龍

U10 銘傳天王星

U12 LS紅雀