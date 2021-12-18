羽球世錦賽／戴資穎退何冰嬌 明拚我國史上首金

我國羽球世界球后戴資穎在昨天8強賽擊敗強敵辛德胡（P. V. Sindhu），確定生涯首面獎牌入袋後，今天在4強賽遭遇世界排名第9名的中國大陸好手何冰嬌，最終以21：17、13：21、21：14勝出，生涯首闖世錦賽冠軍賽，並將遭遇中國大陸張藝曼與日本山口茜之戰勝者，有機會為我國拿下史上首面金牌。

在今年奧運拿下銀牌佳績後，戴資穎這次世錦賽雖然是暌違4個月再出賽，但卻展現極佳狀態，尤其在昨天8強賽遭遇好友辛德胡，戴資穎靠著極佳的控球能力，整場比賽幾乎都掌控著場上節奏，最終以直落二取勝。

而今天的4強賽，戴資穎則是碰上生涯前10度交手拿下8勝的何冰嬌，近期也是對戰2連勝，今天雙方再度碰頭，戴資穎首局就強勢進攻，打出一波5：0開局，不過何冰嬌重新調整節奏後，打出9：1的反撲，但戴資穎也頂住壓力，在10：12落後時打出一波5：0逆轉，並且在首局以21：17拿下。

不過第二局何冰嬌也展開反撲，在一路領先的情況下以21：13將比賽帶入決勝局，第三局前段戴資穎雖然一度落後，但在5：6後打出一波8：0奠定勝基，最終以21：14勝出，搶下金牌戰門票。

在拿下這一勝後，戴資穎也成為繼2011年的鄭韶婕後，我國第二位打進世錦賽女單金牌戰的選手，而金牌戰戴資穎將遭遇中國大陸張藝曼與日本山口茜之戰勝者，有機會為我國拿下史上首面金牌。+

戴資穎擊退何冰嬌生涯首闖世錦賽冠軍賽！ 圖／Badminton提供

戴資穎擊退何冰嬌生涯首闖世錦賽冠軍賽！ 圖／Badminton提供

圖／Badminton提供