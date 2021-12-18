網球／塞爾維亞發行郵票 表揚世界球王約帥網壇成就
法新社報導，塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王約克維奇（Novak Djokovic），這些郵票以他及其體育成就為特色。
塞爾維亞國家郵政局昨天在一場喬科維奇出席的活動上，贈予他以「網球：約克維奇，世界第一網球拍」為題的郵票。
約克維奇今天推文表示：「很榮幸收到屬於我的塞爾維亞郵票。感謝我慷慨的國家，贈送這份難得的禮物！我愧不敢當！！」
塞爾維亞國家郵政局表示，這是該單位首次以郵票紀念運動員，並在聲明中指出「這些郵票描繪一名運動員…他是當今最佳網球選手，且是塞爾維亞體育史上最佳運動員」。
這份聲明也提及約克維奇的教育基金會，稱他是一名「偉大人文主義者及慈善家」，並提到他「在塞爾維亞各地幫助重建48所幼兒園，並且協助逾2200名教師的工作」 。
這些郵票以約克維奇及其體育成就為特色，特別是他在350週期間排名世界第一，拿下20座大滿貫冠軍及37座ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World TourMasters 1000）冠軍。
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