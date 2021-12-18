快訊

不斷更新／全國5成投票所完成開票 「4個不同意都破兩百萬」

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

網球／塞爾維亞發行郵票 表揚世界球王約帥網壇成就

中央社 / 貝爾格勒17日綜合外電報導
塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王約克維奇。 歐新社
塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王約克維奇。 歐新社

法新社報導，塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王約克維奇（Novak Djokovic），這些郵票以他及其體育成就為特色。

塞爾維亞國家郵政局昨天在一場喬科維奇出席的活動上，贈予他以「網球：約克維奇，世界第一網球拍」為題的郵票。

約克維奇今天推文表示：「很榮幸收到屬於我的塞爾維亞郵票。感謝我慷慨的國家，贈送這份難得的禮物！我愧不敢當！！」

塞爾維亞國家郵政局表示，這是該單位首次以郵票紀念運動員，並在聲明中指出「這些郵票描繪一名運動員…他是當今最佳網球選手，且是塞爾維亞體育史上最佳運動員」。

這份聲明也提及約克維奇的教育基金會，稱他是一名「偉大人文主義者及慈善家」，並提到他「在塞爾維亞各地幫助重建48所幼兒園，並且協助逾2200名教師的工作」 。

這些郵票以約克維奇及其體育成就為特色，特別是他在350週期間排名世界第一，拿下20座大滿貫冠軍及37座ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World TourMasters 1000）冠軍。

Novak Djokovic

延伸閱讀

長虹公益助學 帶花蓮孩子看見「動趣」體育新人生

富邦金控董座蔡明興捐1億 協助輔大設運動館運動員基金

澳網／球王也沒有醫療豁免 所有選手都需接種疫苗

網球／友人再曝彭帥電郵 竟稱「她表示不存在性侵問題」

相關新聞

澳網／為約帥放水沒接種也行！ 可申請醫療豁免

約克維奇（Novak Djokovic）可望參加澳網公開賽！澳網總監堤列（Craig Tiley）表示，未接種新冠疫苗的...

滑冰／瞄準北京冬奧 黃郁婷ISU大道競速滑冰賽摘金

台灣競速滑冰女將黃郁婷日前確定取得2022年北京冬季奧運參賽資格，今天在2021年ISU大道競速滑冰4大洲錦標賽女子10...

網球／塞爾維亞發行郵票 表揚世界球王約帥網壇成就

法新社報導，塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），這些郵票以他及...

球員染疫激增 NFL3場賽事順延、NHL聖誕前不打

NFL官方17日表示，由於球員染疫病例激增，以及新omicron變種病毒在全美蔓延，本周末3場比賽將順延。

羽球世錦賽／小戴解咒世錦賽首牌到手 4強對陣何冰嬌

我國羽球世界球后戴資穎昨天在世錦賽八強賽遭遇印度一姊辛德胡，也是兩人繼東京奧運四強賽後再度碰頭，而這一次戴資穎再度以廿一...

羽球世錦賽／與大馬組合苦戰三局 麟洋配8強止步

世界羽球錦標賽男雙8強賽，我國東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天遭遇馬來西亞搭檔王耀新／張御宇，最終在苦戰3局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。