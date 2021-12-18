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滑冰／瞄準北京冬奧 黃郁婷ISU大道競速滑冰賽摘金

中央社 / 台北18日電
台灣競速滑冰女將黃郁婷在2021年ISU大道競速滑冰4大洲錦標賽女子1000公尺再傳出捷報，以1分14秒45摘金。 中央社
台灣競速滑冰女將黃郁婷在2021年ISU大道競速滑冰4大洲錦標賽女子1000公尺再傳出捷報，以1分14秒45摘金。 中央社

台灣競速滑冰女將黃郁婷日前確定取得2022年北京冬季奧運參賽資格，今天在2021年ISU大道競速滑冰4大洲錦標賽女子1000公尺再傳出捷報，以1分14秒45摘金。

2021年國際滑冰總會（ISU）大道競速滑冰4大洲錦標賽在加拿大舉行，黃郁婷日前先是拿下女子500公尺銀牌，今天在女子1000公尺項目更升級獎牌成色，以1分14秒45擊敗哈薩克選手阿伊多娃（YekaterinaAidova）1分15秒49，收下金牌，而戴瑋麟則摘下男子1000公尺銅牌。

3天內兩度奪牌，黃郁婷賽後開心地在臉書分享喜訊，她說：「不是我謙虛，而是真的最強的選手都沒來，我才有這個機會。」

現年33歲的黃郁婷過去曾是滑輪溜冰好手，曾多次登上亞運、亞錦賽、世錦賽與世界運動會頒獎台，後來轉戰冰刀，2018年前進平昌冬奧

儘管2018年首度參加冬季奧運，未能添得獎牌，但她再接再厲，靠著日前在大道競速滑冰世界盃（北京冬奧資格賽）繳出佳績，一舉取得女子500公尺、1000公尺與1500公尺等3項2022年北京冬奧參賽資格，連2屆挑戰冬奧，她也期待能再創佳績。

黃郁 冬奧 世錦賽

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