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羽球世錦賽／與大馬組合苦戰三局 麟洋配8強止步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」王齊麟／李洋到8強賽止步，創下兩人合拍以來世錦賽最佳成績。 美聯社
「麟洋配」王齊麟／李洋到8強賽止步，創下兩人合拍以來世錦賽最佳成績。 美聯社

世界羽球錦標賽男雙8強賽，我國東京奧運金牌組合「麟洋配王齊麟李洋，今天遭遇馬來西亞搭檔王耀新／張御宇，最終在苦戰3局後以21：12、17：21、15：21敗下陣來，無緣4強。

第二次合拍參加世錦賽的王齊麟／李洋，2019年首次參賽在16強止步，而今年挺進到8強後已經創下兩人合拍後最佳成績，至於王齊麟則曾在2018年與陳宏麟搭擋拿下過世錦賽男雙銅牌。

而今天麟洋配8強賽面對過去3度交手都取勝的馬來西亞王耀新／張御宇，在首局前段雖然一度落後，但11：11後拉出一波10：1的攻勢，以21：12先下一城，第二局王耀新／張御宇則是在一路領先的情況下，以21：17扳平，將比賽帶入第三局。

決勝局麟洋配則是出現氣力放盡的狀況，開賽被對手打出7：1攻勢，儘管王齊麟／李洋一路在後苦苦追趕，但始終無法超前比數，最終以15：21敗下陣來，無緣4強。

王齊麟 李洋 麟洋配

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