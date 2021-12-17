長虹公益助學 帶花蓮孩子看見「動趣」體育新人生

長虹教育基金會扶助花蓮地區網球社團與體育班學生多年，每年邀請運動領域人才參與「花蓮助學關懷專案」訪視行程，曾二度偕同「夜市球王」曾俊欣與當地學生進行交流指導，今年邀請動趣健身俱樂部的負責人褚瀚元，與他共同經營運動事業的法籍網紅太太安娜，於15日一起前往花蓮縣美崙國中，分享身為橄欖球運動員轉戰創業的經驗，鼓勵學生拓展在體育學習之路的視野，瞭解未來有哪些可發展的選項。

褚瀚元以個人的經驗作為分享，勉勵學生們檢視自身的優勢與劣勢，並堅持自我選擇、盤點擁有的資源，以許多世界級運動選手善用的「九宮格計畫表」為例，「可以先訂定一個遠大的目標，再發散出更小的里程碑，更重要的是『不要只想著贏，要想不能輸！』先專注在每天累積、一步步地去達成眼前的小目標，才有辦法面對現在的時代去找到突破點、創造自己的未來。」

長虹教育基金會執行長李如華認為，除了專業體育項目的練習外，讓學生瞭解體育圈多元的發展面向也很重要，他說：「我們希望一年一度的訪視交流能為體育班的孩子們帶來更多刺激，藉由經營健身產業的褚瀚元的經驗分享，讓學生們瞭解運動生涯可能拓展的職業面向，這將有助於他們未來有更多選擇志願的空間。」

長虹教育基金會「花蓮助學關懷專案」始於2018年，有感於城鄉資源落差與普遍存在的家庭環境問題，透過明恥國小老師曹慧玲與當地的教練鍾安太為一些弱勢學童組成的網球隊，提供生活關懷並給予運動及團體支持，也培育有潛力的學生升學邁向體育專業之路，更連結當地牧場業者，每周為美崙體育班送上認購的新鮮鮮乳，為成長中的學生補充足夠的營養，送上更多關懷與溫暖。