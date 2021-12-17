羽球世錦賽／奪下生涯首面獎牌 戴資穎更高興打破極限

我國羽球世界球后戴資穎今天在世錦賽女單8強賽擊敗好友印度一姊辛德胡（P. V. Sindhu），不僅打破個人5度在8強止步的魔咒，也確定奪下個人生涯首面世錦賽獎牌，不過戴資穎賽後受訪時表示，相較於獎牌，更為自己今天的打球方式感到開心。

戴資穎在今天與辛德胡之戰以21：17、21：13直落二勝出，不僅粉碎了辛德胡的二連霸夢，也打破了個人的「8強魔咒」，生涯首度闖進世錦賽4強賽，加上世錦賽未設有銅牌戰，戴資穎本屆將從銅牌起跳，並有機會繼續提升獎牌成色。

身為在位最久的世界球后，戴資穎缺少奧運與世錦賽獎牌一直是一大缺憾，不過在今年東京奧運奪下銀牌後，世錦賽首面獎牌也確定入袋，但戴資穎賽後受訪時表示，相較於進帳獎牌，她對於今天的比賽方式更加開心，「比起贏得世錦賽獎牌，我更開心我今天打球的方式，我沒有發生太多失誤，這讓我感到相當開心與滿足。」

戴資穎接著說：「對於我來說能夠打破自己的極限更加重要，在每場比賽中我都盡力而為，而且球迷一直支持著我，這對我來說就是達到更高目標的一大動力。」